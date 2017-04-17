На Київщині бійцівський пес покусав господиню, жінці ампутували руки
Сьогодні, 16:43
У місті Ірпінь собака породи стаффордширський тер'єр накинувся на свою господиню і сильно її покусав.
Про це пише видання Сьогодні.
"Трагедія сталася на території одного з приватних домоволодінь Ірпеня, коли жінка гуляла на вулиці з псом. Стаффордширський тер'єр несподівано накинувся на господиню і сильно покусав. На момент прибуття поліцейських, сусідам вдалося закрити розлючену тварину в кімнаті будинку", – повідомляють в Головному управлінні Нацполіції Київської області.
За словами правоохоронців, щоб заспокоїти собаку, працівники поліції викликали спецслужбу зоозахисників. Після введення декількох доз транквілізаторів тер'єра відвезли до ветеринарної клініки, де приспали. Жінка у важкому стані була доставлена в лікарню.
Попередньо, після нападу їй ампутували обидві руки. Поліція зареєструвала інформацію про подію, однак кримінальне провадження не відкривали.
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Про це пише видання Сьогодні.
"Трагедія сталася на території одного з приватних домоволодінь Ірпеня, коли жінка гуляла на вулиці з псом. Стаффордширський тер'єр несподівано накинувся на господиню і сильно покусав. На момент прибуття поліцейських, сусідам вдалося закрити розлючену тварину в кімнаті будинку", – повідомляють в Головному управлінні Нацполіції Київської області.
За словами правоохоронців, щоб заспокоїти собаку, працівники поліції викликали спецслужбу зоозахисників. Після введення декількох доз транквілізаторів тер'єра відвезли до ветеринарної клініки, де приспали. Жінка у важкому стані була доставлена в лікарню.
Попередньо, після нападу їй ампутували обидві руки. Поліція зареєструвала інформацію про подію, однак кримінальне провадження не відкривали.
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