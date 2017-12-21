Обслуговування ковельських ліфтів може здорожчати вдвічі





На чергове засідання виконавчого комітету Ковельської міської ради, яке відбудеться цього четверга, винесли питання щодо підняття тарифів на послуги з технічного обслуговування та ремонту недиспетчеризованих ліфтів у житлових будинках міста, - пише



У Ковелі ліфти обслуговує ТОВ “Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління “Волиньліфт”. Це підприємство і просить виконком через відповідне звернення переглянути тариф.



Зокрема, “Волиньліфт” пропонує затвердити розмір 1006,12 гривень з ПДВ за один ліфт на 9 зупинок в місяць. А це фактично вдвічі більше, ніж нині. І у випадку, якщо виконком рішення ухвалить, воно набуде чинності відразу ж з дня опублікування в газеті «Вісті Ковельщини».



До слова, у Ковелі тарифи на ліфт переглядалися ще в березні 2015 року. Тоді ухвалили рішення встановити вартість послуг 580,15 гривень з ПДВ на ліфт в місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі хочуть підвищити вартість обслуговування ліфтів.На чергове засідання виконавчого комітету Ковельської міської ради, яке відбудеться цього четверга, винесли питання щодо підняття тарифів на послуги з технічного обслуговування та ремонту недиспетчеризованих ліфтів у житлових будинках міста, - пише Про Ковель У Ковелі ліфти обслуговує ТОВ “Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління “Волиньліфт”. Це підприємство і просить виконком через відповідне звернення переглянути тариф.Зокрема, “Волиньліфт” пропонує затвердити розмір 1006,12 гривень з ПДВ за один ліфт на 9 зупинок в місяць. А це фактично вдвічі більше, ніж нині. І у випадку, якщо виконком рішення ухвалить, воно набуде чинності відразу ж з дня опублікування в газеті «Вісті Ковельщини».До слова, у Ковелі тарифи на ліфт переглядалися ще в березні 2015 року. Тоді ухвалили рішення встановити вартість послуг 580,15 гривень з ПДВ на ліфт в місяць.

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