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Обслуговування ковельських ліфтів може здорожчати вдвічі

Обслуговування ковельських ліфтів може здорожчати вдвічі
У Ковелі хочуть підвищити вартість обслуговування ліфтів.

На чергове засідання виконавчого комітету Ковельської міської ради, яке відбудеться цього четверга, винесли питання щодо підняття тарифів на послуги з технічного обслуговування та ремонту недиспетчеризованих ліфтів у житлових будинках міста, - пише Про Ковель.

У Ковелі ліфти обслуговує ТОВ “Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління “Волиньліфт”. Це підприємство і просить виконком через відповідне звернення переглянути тариф.

Зокрема, “Волиньліфт” пропонує затвердити розмір 1006,12 гривень з ПДВ за один ліфт на 9 зупинок в місяць. А це фактично вдвічі більше, ніж нині. І у випадку, якщо виконком рішення ухвалить, воно набуде чинності відразу ж з дня опублікування в газеті «Вісті Ковельщини».

До слова, у Ковелі тарифи на ліфт переглядалися ще в березні 2015 року. Тоді ухвалили рішення встановити вартість послуг 580,15 гривень з ПДВ на ліфт в місяць.

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Теги: гроші, ліфти, Ковель
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