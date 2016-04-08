Серед українців найменше молока можуть купити волиняни

Волинь очолила антирейтинг областей із найменшою купівельною спроможністю молока.Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Української асоціації постачальників торгівельних мережАсоціація постачальників виміряла купівельну спроможність українців у молоці. За останній рік на середню заробітну плату можна купити молока в середньому в Україні на 19 літрів менше, ніж минулого року.П’ятірку регіонів, у яких молока за середню зарплату можна придбати найменше, очолила Волинська область.Так, на Волині за середню зарплату можна купити Волинська – 286 літрів молока.Далі в антирейтингу своє місце посіла Херсонська область – 290 літрів, Тернопільська – 296 літрів, Чернігівська – 305 літрів, Закарпатська – 311 літрів.Тобто різниця між Волинською областю і Києвом складає 338 літрів, або більш, ніж у два рази.