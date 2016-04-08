Серед українців найменше молока можуть купити волиняни
Сьогодні, 17:03
Волинь очолила антирейтинг областей із найменшою купівельною спроможністю молока.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.
Асоціація постачальників виміряла купівельну спроможність українців у молоці. За останній рік на середню заробітну плату можна купити молока в середньому в Україні на 19 літрів менше, ніж минулого року.
П’ятірку регіонів, у яких молока за середню зарплату можна придбати найменше, очолила Волинська область.
Так, на Волині за середню зарплату можна купити Волинська – 286 літрів молока.
Далі в антирейтингу своє місце посіла Херсонська область – 290 літрів, Тернопільська – 296 літрів, Чернігівська – 305 літрів, Закарпатська – 311 літрів.
Тобто різниця між Волинською областю і Києвом складає 338 літрів, або більш, ніж у два рази.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.
Асоціація постачальників виміряла купівельну спроможність українців у молоці. За останній рік на середню заробітну плату можна купити молока в середньому в Україні на 19 літрів менше, ніж минулого року.
П’ятірку регіонів, у яких молока за середню зарплату можна придбати найменше, очолила Волинська область.
Так, на Волині за середню зарплату можна купити Волинська – 286 літрів молока.
Далі в антирейтингу своє місце посіла Херсонська область – 290 літрів, Тернопільська – 296 літрів, Чернігівська – 305 літрів, Закарпатська – 311 літрів.
Тобто різниця між Волинською областю і Києвом складає 338 літрів, або більш, ніж у два рази.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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