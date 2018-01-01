У селі під Луцьком чоловік до смерті побив сусіда
Сьогодні, 17:21
У селі Липини Луцького району чоловік до смерті побив односельчанина.
Інцидент трапився в неділю ввечері, 10 червня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що під час застілля 30-річний зловмисник побив односельця. Внаслідок завданих тяжких тілесних ушкоджень 41-річний чоловік помер. До слова, правопорушника вже притягували раніше до кримінальної відповідальності.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився в неділю ввечері, 10 червня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що під час застілля 30-річний зловмисник побив односельця. Внаслідок завданих тяжких тілесних ушкоджень 41-річний чоловік помер. До слова, правопорушника вже притягували раніше до кримінальної відповідальності.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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