Волинянину дали 10 років тюрми за розбещення двох дітей
Сьогодні, 17:40
Волинянин, який розбещував двох падчерок, проведе за ґратами 10 років.
Так, судили 47-річного мешканця Ратнівщини, якого обвинувачували у розбещенні двох неповнолітніх падчерок, - інформує прес-служба прокуратури області.
У жовтні 2017 року вироком Ковельського міськрайонного суду чоловіка, який упродовж кількох років – з липня 2015 по липень 2017 року - розбещував 13-та 12-річну дівчаток й систематично чинив щодо них насильницькі дії, було засуджено до 6 років позбавлення волі.
Таким чином суд, застосувавши ст. 69 Кримінального кодексу, призначив йому покарання більш м'яке, ніж передбачено законом за такі злочини.
Не погодившись із таким вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, наполягаючи на призначенні суворішого покарання для чоловіка.
Апеляційний суд Волинської області призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.
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Так, судили 47-річного мешканця Ратнівщини, якого обвинувачували у розбещенні двох неповнолітніх падчерок, - інформує прес-служба прокуратури області.
У жовтні 2017 року вироком Ковельського міськрайонного суду чоловіка, який упродовж кількох років – з липня 2015 по липень 2017 року - розбещував 13-та 12-річну дівчаток й систематично чинив щодо них насильницькі дії, було засуджено до 6 років позбавлення волі.
Таким чином суд, застосувавши ст. 69 Кримінального кодексу, призначив йому покарання більш м'яке, ніж передбачено законом за такі злочини.
Не погодившись із таким вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, наполягаючи на призначенні суворішого покарання для чоловіка.
Апеляційний суд Волинської області призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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