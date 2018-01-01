З'явилось відео підпалу Завокзального ринку





Відео Інформаційному агентству ВолиньPost надали власні джерела.



Нагадаємо, близько третьої ночі понеділка, 11 червня, невідомий підпалив ганчір'я поблизу «Варшавського ринку». Сталася пожежа.



Як можна побачити на відео, невідомий чоловік у білій кепці з рюкзаком прямував до ринку.



Згодом розпочалася пожежа. Але, на щастя, за декілька хвилин її загасили.



Отож, хроноголія подій вночі понеділка, 11 червня:



03:00: Невідомий чоловік прямує до рядів Завокзального ринку;



03:01: Внаслідок підпалу ганчірок загорається один із боксів ринку.



03:13: Пожежу загасили.



Невідомий чоловік прямує до ринку Пожежа на Завокзальному ринку Молодик нервово дивився по сторонах











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