Надихнув Сковорода: у луцькій галереї - виставка молодої художниці

У луцькій галереї покажуть виставку художниціВ рамках мистецького проекту “Крок на шляху мистецтва” в арт-кафе “Стоп-кадр” 12 червня відкривається виставка творчих робіт Вікторії Наумук «Сковорода» «Тінь/ми».Початок о 15 годині.Як розповідає авторка, серія “Сковорода” розпочалась з уривку однієї з поезій і бажання його проілюструвати, а завершилось невеличкою серією робіт.“Сковорода” – це чотири колажі, що були зроблена за допомогою комп’ютерних програм. За основу взяті твори Григорія Сковороди зі збірки “Сад божественних пісень”."Джерелом серії графічних обіт “Тінь\ми” стали мої пошуки правдивості та чесності перед самим собою. Центральною ідеєю є цінність справжнього себе, що стане опорою, коли усе матеріальне зникне як тінь без джерела світла. Роботи виконані акриловими фарбами", - каже художниця.Вхід вільний.