Луцькі базарники забирають товар, бо бояться повторної спроби підпалу
Сьогодні, 18:55
У Луцьку підприємці Завокзального ринку побоюються втратити свій товар через спробу підпалу.
Про це розповіла підприємець Мирослава, - пише інтерет-видання Волинь24.
"ЦУМ згорів, всі ринки горять в Україні, і тепер вже до нашого ринку дійшло це. Бо стали робити все комунальною власністю. А наш ринок - це ж дуже ласий кусочок", - розповіла вона.
Жінка додала, що практично кожен із базарників має тут майна на 15-20 тисяч доларів, тому у випадку пожежі більшість підприємців - збанкрутували б.
Також вона забрала частину товару із контейнеру, оскільки побоюється, що невідомі спробують знову підпалити ринок.
"Береженого бог береже", - додала жінка.
Наразі на місці працює слідчо-оператично група поліції, проте, поки що правоохоронці не готові коментувати ситуацію.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 червня невідомий чоловік намагався підпалити Завокзальний ринок. За словами очевидців, невідомий кинув ганчір'я біля одного з контейнерів від сторони автостанції та підпалив його. Полум'я загасив охоронець ринку, який випадково почув тріск і відчув запах диму.
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Про це розповіла підприємець Мирослава, - пише інтерет-видання Волинь24.
"ЦУМ згорів, всі ринки горять в Україні, і тепер вже до нашого ринку дійшло це. Бо стали робити все комунальною власністю. А наш ринок - це ж дуже ласий кусочок", - розповіла вона.
Жінка додала, що практично кожен із базарників має тут майна на 15-20 тисяч доларів, тому у випадку пожежі більшість підприємців - збанкрутували б.
Також вона забрала частину товару із контейнеру, оскільки побоюється, що невідомі спробують знову підпалити ринок.
"Береженого бог береже", - додала жінка.
Наразі на місці працює слідчо-оператично група поліції, проте, поки що правоохоронці не готові коментувати ситуацію.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 червня невідомий чоловік намагався підпалити Завокзальний ринок. За словами очевидців, невідомий кинув ганчір'я біля одного з контейнерів від сторони автостанції та підпалив його. Полум'я загасив охоронець ринку, який випадково почув тріск і відчув запах диму.
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