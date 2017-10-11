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Луцькі базарники забирають товар, бо бояться повторної спроби підпалу

Луцькі базарники забирають товар, бо бояться повторної спроби підпалу
У Луцьку підприємці Завокзального ринку побоюються втратити свій товар через спробу підпалу.

Про це розповіла підприємець Мирослава, - пише інтерет-видання Волинь24.

"ЦУМ згорів, всі ринки горять в Україні, і тепер вже до нашого ринку дійшло це. Бо стали робити все комунальною власністю. А наш ринок - це ж дуже ласий кусочок", - розповіла вона.

Жінка додала, що практично кожен із базарників має тут майна на 15-20 тисяч доларів, тому у випадку пожежі більшість підприємців - збанкрутували б.

Також вона забрала частину товару із контейнеру, оскільки побоюється, що невідомі спробують знову підпалити ринок.

"Береженого бог береже", - додала жінка.

Наразі на місці працює слідчо-оператично група поліції, проте, поки що правоохоронці не готові коментувати ситуацію.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 червня невідомий чоловік намагався підпалити Завокзальний ринок. За словами очевидців, невідомий кинув ганчір'я біля одного з контейнерів від сторони автостанції та підпалив його. Полум'я загасив охоронець ринку, який випадково почув тріск і відчув запах диму.

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Теги: Варшавський ринок, пожежа, підпал
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