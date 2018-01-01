Політичні «договорняки» допомогли Башкаленку здати в експлуатацію скандальний будинок, — депутат
Сьогодні, 19:12
У Луцьку узаконили багатоповерхівки екс-регіонала, очільника волинського «Опоблоку» Олександра Башкаленка.
Попри порушення та обшуки житловий комплекс «Луцька Рів’єра» на вулиці Ковельській здали в експлуатацію, - про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник «Народного контролю», депутат Павло Данильчук.
За його словами, у питанні незаконних будівництво ключову роль відіграє місцева влада та політика. Відтак, у Луцьку колишній головний регіонал області, а тепер керівник місцевого «Опоблоку» Олександр Башкаленко через приватну фірму «Торгінвестбуд-Луцьк» збудував висотку «Луцька Рів'єра».
"Зводили будинок із порушеннями, втім, за словами Павла Данильчука, ніхто не хотів чіпати одіозного власника будівництва, адже такі, як він - хороша нажива і для силовиків, і для держархбудконтролю", - йдеться у дописі.
«Але тут втрутилась місцева політика - переплелись інтереси в луцькій ТВК, коли потрібно було голосувати за процедуру відкликання 5 депутатів ЛМР. Вмотивовані УКРОПом представники «Опоблоку» не підтримали цю ініціативу і так співпало, що в згаданого будівництва раптом все ж таки знайшли порушення.
Та не пройшло і пів року, як знову суд забов'язав міську ТВК розглянути процедуру відкликання. І знову представники «Опоблоку» займають відповідну «правильну» позицію. Зате будівництво дивним чином прийнято міською радою в експлуатацію, а 30 травня розпорядженням в.о. міського голови присвоєно адресу земельній ділянці під будівництвом. Ось такі суцільні співпадіння», - пише депутат.
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Попри порушення та обшуки житловий комплекс «Луцька Рів’єра» на вулиці Ковельській здали в експлуатацію, - про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник «Народного контролю», депутат Павло Данильчук.
За його словами, у питанні незаконних будівництво ключову роль відіграє місцева влада та політика. Відтак, у Луцьку колишній головний регіонал області, а тепер керівник місцевого «Опоблоку» Олександр Башкаленко через приватну фірму «Торгінвестбуд-Луцьк» збудував висотку «Луцька Рів'єра».
"Зводили будинок із порушеннями, втім, за словами Павла Данильчука, ніхто не хотів чіпати одіозного власника будівництва, адже такі, як він - хороша нажива і для силовиків, і для держархбудконтролю", - йдеться у дописі.
«Але тут втрутилась місцева політика - переплелись інтереси в луцькій ТВК, коли потрібно було голосувати за процедуру відкликання 5 депутатів ЛМР. Вмотивовані УКРОПом представники «Опоблоку» не підтримали цю ініціативу і так співпало, що в згаданого будівництва раптом все ж таки знайшли порушення.
Та не пройшло і пів року, як знову суд забов'язав міську ТВК розглянути процедуру відкликання. І знову представники «Опоблоку» займають відповідну «правильну» позицію. Зате будівництво дивним чином прийнято міською радою в експлуатацію, а 30 травня розпорядженням в.о. міського голови присвоєно адресу земельній ділянці під будівництвом. Ось такі суцільні співпадіння», - пише депутат.
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Коментарі 2
ти ж його принижував, а він в темі. мабудь і ти разом!!!!
не забашляли данильчуку вот він і бісиця, а то привик людям які щось будують, розвивають, дають роботу нагнати псевдо активістів зняти відосік і заблокувати роботу, а потім збити бабосіків!!! і вот він герой, активіст, громацький діяч... тільки цікаво чому правохоронні органи прикривають його???
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