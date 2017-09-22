Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 12 червня





Удень температура повітря підніметься до 25 градусів, уночі - 21.



Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами.



Удень розпочнеться дрібний дощ, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вівторок у Луцьку буде хмарним.Удень температура повітря підніметься до 25 градусів, уночі - 21.Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами.Удень розпочнеться дрібний дощ, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.

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