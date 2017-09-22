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Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 12 червня

Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 12 червня
Вівторок у Луцьку буде хмарним.

Удень температура повітря підніметься до 25 градусів, уночі - 21.

Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами.

Удень розпочнеться дрібний дощ, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.

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Теги: погода, дощ
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