Чимало прохань і проблеми «не за адресою»: як Савченко приймав громадян

Голова Волинської ОДАпровів черговий прийом громадян. Аби висловити посадовцю свої проблеми та шукати розради, прийшло майже 30 людей, вирішення прохань яких, щоправда, переважно було поза компетенцією Савченка.Прийом відбувся 11 червня.Перед входом до кабінету, де Савченко мав спілкуватися із людьми, зібралася справжня черга. Першим до голови ОДА зайшов лучанин-інвалід 1 групи, який прохав допомогти із встановленням в квартирі автономного опалення. У чоловіка - труднощі із оформленням документів, виникли проблеми й з оформленням субсидії, неправильно знімає показники «Волиньгаз». Чоловік також просив посприяти із виділенням путівки для оздоровлення.Савченко зауважив, що вчергове до нього приходять із проблемою, яку мала б вирішувати міська влада. І ці питання вирішити можна.«Я хочу показати, наскільки міська влада не хоче дбати про громадян», - зауважив Савченко. Опісля ж доручив посадовцям, присутнім на зустрічі, формувати робочу групу, аби вирішити питання чоловіка.«Приїжджайте на місце, виверніть там все, що тільки можна», - сказав Савченко до посадовців, присутніх на нараді. Також він доручив поспілкуватися із представниками «Волиньгазу», аби з‘ясувати ситуацію. Окрім того, очільниці управління соцполітики Оксані Гобод він доручив спільно із начальником управління охорони здоров’я Ігорем Ващенюком вирішити питання із путівкою.«Все зробити людині», - наголосив очільник ОДА.Згодом до посадовця зайшли дружина учасника бойових дій, інваліда війни, та, власне, сам атовець. Жінка розповіла, що наразі чоловік пройшов перекомісію і отримав 3 групу. Однак на МСЕК та інші лікарі при консультації говорили, що чоловік має отримати 2 групу. Чоловік розповів, що стояв на біржі рік, та за цей час так і не зміг знайти роботи. Наразі ж ще постало питання стосовно групи.Окрім того, у родини - 5 дітей, а власного житла фактично немає. Сім’я має тільки маленьку кімнатку у гуртожитку, а родич жінки дозволив їм жити у його будинку. Тому родина прохала посприяти із тим, аби чоловік пройшов перекомісію на 2 групу, та поставити їх на чергу для отримання житла.Олександр Савенко просто в кабінеті доручив представникам управління охорони здоров'я, соціального напрямку та представнику обласного центру зайнятості поспілкуватися із родиною та вирішити питання. Мовляв,проконсультує стосовно отримання групи з інвалідності, а центрі зайнятості розглянуть можливість знову поставити чоловіка на біржу.«Троє забираєте людей до себе в кабінет і опрацьовують, беру під суперособистий контроль», - наголосив посадовець.Опісля до посадовця прийшли учасники АТО, який отримали землю в сільраді. Представник атовців розповів, що на масиві атовці хочуть будувати жида, однак є проблема - немає ні дороги, ні підведеної електромережі. Прокладати мережу самотужки натомість дуже дорого. Тому бійці прохали голову ОДА «втрутитися» в цю проблему.«Воно все без світла, знаходиться в полі. Тому до вас звернулися із проханням допомогти вирішити це питання», - сказав чоловік. За його словами, землю на масиві отримала низка атовців, а він першим розпочав підготовку до будівництва.Голова ОДА запитав у Жидичинського сільського голови, чому атовців поставили у таке становище. Мовляв, проблеми із електрифікацією на Волині – поодинокі, адже «Волиньобленерго» - приватна структура, тож встановлює свої правила.«Чому ви людям прямо не скажете, що це приватна фірма, що тут важко якось допомогти?» - спитав Савченко. А опісля поцікавився, чому бійцям не дали землю там, де у них не виникало б стільки проблем. Адже ці люди воювали за нас на Сході. Зрештою, очільник ОДА закликав атовців подати звернення в ОДА.«Будемо сідати і думати. Це скажені кошти, але треба думати, як вирішити це питання», - підсумував Савченко. Опісля він зауважив, що треба буде зібрати нараду за участі старост, аби обговорити цю проблему та спільно шукати шляхи до її вирішення.«Вони збудуються, а їм ніхто не протягне електроживлення, бо це буде робити приватна фірма «Волиньобленерго», яка нічого безкоштовно робити не буде. І влада місцева загнала себе в глухий кут, бо людям дали землю, образно кажучи, відписалися, а сьогодні будуть шукати дуже великі кошти, щоби їх всіх підключити до електромережі», - зауважив Савченко. Тож він спробує нагадати ПАТ, що вони – соціально відповідальні.Далі до Савченка завітала вихователька із Луцького правознавчого ліцею. Жінка розповіла, що працює вихователем 33 роки. До пенсії їй залишилося 2 роки, однак жінці не вистачає тижневого навантаження, аби допрацювати до пенсії. Між тим. вона має на це першочергове право, адже її син – учасник АТО.Вихователька зауважила, що вже зверталася із відповідним прохання до директора закладу. Тож вона прохала губернатора посприяти, аби їй як вихователю надали тижневе навантаження.Директоррозповів, що питання виникло у рамках реформування системи освіти. Адже наразі заклади «переформатовують», змінюють посади тощо.«Всі будуть влаштовані», - наголосив директор. Мовляв, проблем із влаштуванням жінки не буде.«Буде вона працювати, тим більше вона має першочергове право, але при реформуванні по закону всіх мають попередити по істотні зміни», - зауважила очільниця обласного управління світи. Відтак, вихователька подякувала за поради.Далі до Савченка прийшла лучанка, яка стверджувала, що нові сусіди відібрали підвал, яким користувалася родина, та роблять там стоматологію. Жінка, мовляв, вже зверталася до ЖЕКу, однак її попросили надати документи на право власності на підвал. Однак приміщення ніхто не приватизовував.«Я з цим питання бігаю вже 2 роки і не знаю, хто мені може допомогти», - мовила лучанка. Голова ОДА попрохав залишити звернення, аби розібратися в ситуації.Опісля жінка озвучила ще одне звернення. Вона - багатодітна мама, та знає, що діти можуть користуватися правом безкоштовного проїзду в різних видах транспорту. Однак на практиці водії посилаються на те, що перевезення їм мали компенсувати із місцевого бюджету, та беруть гроші за перевезення дітей. Відтак, родина витрачає чимало грошей на перевезення.«Відвезла я в табір дітей - 400 гривень в одну сторону обійшлася дорога, а назад ще треба привезти», зауважила жінка.«У Львів їдемо без проблем по посвідченнях, в Івано-Франківськ – по посвідченнях, по області ми не можемо по посвідченнях провезти», - додала жінка.Натомість голова ОДА пояснив, що держава переклала обов’язки компенсації перевезень поклали на місцеві ради. Тож на місцевому рівні мають затвердити список категорій, які підлягатимуть пільговим перевезенням.«Я сподіваюся, що Луцька міська рада прийме відповідне рішення про компенсацію багатодітним сім’ям, не так їх вже й багато в Луцьку. Ми розуміємо, що ситуація може стати критичною», - наголосив голова ОДА. Він зауважив, що питання привезення дітей із табору питання вирішать. Окрім того, він доручив очільнику департаменту інфраструктури та туризмуроз’яснити жінці «транспортні зміни».«Дайте консультацію і це питання закрийте. Дітей ми ва допоможемо привезти, але, але…», - підсумував голова ОДА. Мовляв, якщо питання не вирішать, доведеться виставляти рахунок виконувачу обов’язків міського голови Григорію Пустовіту.Опісля до голови ОДА звернувся ліквідатор аварії на ЧАЕС 1-ї категорії з Горохівського району. Там чоловік перший на черзі, однак у нього досі немає житла.«Я готовий наступного року готувати програму, якщо облрада проголосує. Побачимо, скільки ліквідаторів першої категорії. Хоча б якусь чергу, аби трохи посунулася», - зауважив посадовець. Наразі ж, «дістати гроші з шухляди» неможливо, тому він зауважив, що не може нічого обіцяти, аби не обманювати. Нині стабільно кошти на жило видають лише для учасників АТО.«Я готовий пообіцяти тільки одне – що я внесу на 19-й рік програму по чорнобильцях», - мовив посадовець.Вже традиційно скаржилися на погані дороги. Так, мешканка села Яромель Ківерцівського району розповіла, що через погану дорогу перевізник відмовляється їздити у село. В населеному пункті живе зовсім мало людей, але вони теж хочуть мати зв'язок із зовнішнім світом. Однак, без маршрутки це неможливо – до найближчої траси 6 кілометрів, тож доводиться просити сусідів, аби вони вивели «до траси».«Ніхто нас не завозить і вести не хоче... Вони хочуть їздити тільки по асфальту, а в нас нема дороги, тому до нас не треба доїжджати. А маршрутчик навідріз відмовляється заїжджати», - зітхнула жінка.Тому вона попрохала голову ОДА повпливати на перевізника, аби селяни мали змогу користуватися транспортом хоча б пару разів на день.Натомість очільник департаменту інфраструктури та туризму Іван Мирка зауважив, що вказана дорога внесена до планового ремонту на червень.«Ми плануємо відремонтувати цю дорогу в червні поточним ремонтом. Зі слів перевізника, він їздить туди, але йому телефонують люди, і він туди виїжджає по телефонному дзвінку», - повідомив Мирка. Він також зауважив, що це перша скарга про те, що перевізник не виїжджає на рейс.«Потерпіть ще місяць і все буде», - підсумував Савченко. Адже коли дорогу відремонтують, перевізник знову вийде на маршрути. Якщо ж ні, то голова ОДА займеться цим питанням.Опісля завітала делегація освітян із Локачинського району. Вчителі та представники профспілок розповіли, що не знайшли консенсусу із головою РДА. Мовляв, другий рік не виділяють кошти і з райбюджету на проходження медоглядів працівниками закладів освіти. Курси підвищення кваліфікації також змушені фінансувати самі освітяни, а також не вистачає коштів на доплату за престиж тощо. Та найгірше – позиція голови РДА, згідно із якою вчителі мають «входити в положення» та йти у відпустку за власний рахунок. Адже у районі не вистачає 3 млн грн на сплати для освітян, тому працівників галузі вже попередили, що їм не доплачуватимуть за престижність у запланованих обсягах.«Сьогодні їм тільки одна відповідь – відпустка за свій рахунок, технічний персонал на біржу, їдьте в Польщу і так далі», - мовила вчителька. Тож вона запропонувала зібрати круглі столи чи створити робочу групу, аби шукати для району проекти для фінансування та гранти.Освітяни додали, що невдоволені позицією голови РДА Віктора Дудечка. Мовляв, мешканців району налаштовують проти освітян.«Ми не приїхали жалітися», - запевняли освітяни. За їх словами, проблема не в грошах, а у відсутності пошуку шлях вирішення проблеми. Бо вчителі не відчувають себе соціально захищеними.«В нас є вільні посади голови райадміністрацій. Я вас прошу зайняти це місце, а потім ми поговоримо, як залучати гранти і інвестиції» , - мовив Савченко. Він розповів, що особисто був у Прем’єра та розповідав про проблеми із нестачею коштів для освітян, передав звернення та листи.«Є надія на те, що рано чи пізно кошти будуть. Поки МВФ ставить владу в дещо незручну позицію - навіть якщо дадуть кошти і ми виплатимо зарплати, то треба піднімати ціни на газ», - зауважив Савченко. Однак, у випадку підтвердження нерозважливої поведінки із голови РДА знімуть премію. Посадовець запропонував знайти хорошу кандидатуру на посаду голови РДА, адже на Волині ще 3 райони без повноправних очільників. Також Савченко зауважив, що це єдина за весь прийом проблема, яка стосувалася його підлеглого.Загалом до Савченка нині прийшло майже три десятки людей із різними проблемами – прохали викликати екстрасенсів, які б допомогли зняти суцільні змови; заборонити голосно грати баскетбол та футбол на майданчику біля вікон приватного будинку; посприяти у розслідуванні справи щодо незаконного продажу житла; збільшити кількість уроків християнської етики у школах району; перевірити луцьке будівництво, де не дотрималися санітарних норм, яке затіняє приватний будинок тощо.Усіх голова ОДА вислухав та прохав залишати звернення, аби передати їх на реагування відповідним особам. Приходили навіть із питаннями «політичними» - як змусити муніципальну варту Луцька працювати в законному полі та як вплинути на міську владу. Натомість Савченко зауважував, що повноважень впливу не має, адже представники місцевого самоврядування не є його підлеглими. Щодо незаконних дій зауважував, що якщо є відповідні факти, то варто звертатися в правоохоронні органи.«Кожен понеділок я проводжу прийом – або тут, або на виїзді. Я їх проводжу, аби вивчити думку громадян та ефективності механізму управління - чи всі люди, які мають стосунок до влади, виконують свої обов’язки в достатньому обсязі», - зауважив опісля Савченко. За його словами, сьогодні був важки й прийом. Адже було багато люде, які прийшли із загальними, навіть дещо філософськими питаннями.«З людьми, вимоги яких не виконують чи не надають послуги, передбачені законом, з ними найлегше говорити – там конкретно, чому не зробили, до кого зверталися, хто відмовив тощо, Десь половина питань вирішуються прямо тут. Як ви помітили, разом із людьми, які хочуть звернутися до голови ОДА, прибувають і керівники тих районів, на спеціалістів яких вони скаржаться», - додав Савченко. Ситуація складніша, коли скаржаться на голів ОТГ чи мерів адже Савченко не завжди може на них повпливати.Також посадовець зауважив, що багато людей приходять зі скаргами, тому що їх не приймають керівники Луцької міськради.«Чомусь так склалося, що якщо ти йдеш по вертикалі президентській чи прем’єрській, то ти зобов’язаний бути на прийомі, а якщо ти вибраний народом чи є керівником від депутатського корпусу, то прийом необов’язковий» , - мовив посадовець.Люди, які особливо потребують підтримки, мали б мати її більше, та органи місцевого самоврядування часом не виділяють належної уваги. Савченко визнає, що у деяких випадках не має вповноважень допомогти, однак він зобов’язаний прийняти та вислухати людину. Щодо окремих випадків, де потрібна перевірка, він звертається до правоохоронців, які, як правило, на такі звернення реагують.