Чиновники констатували, що Волинь втратила пам’ятку архітектури

Вітряного млина, який був пам’яткою архітектури місцевого значення і розташовувався у селі Красностав, уже не існує.Про це йшлося 11 червня під час оперативки у голови Володимир-Волинської РДА, - повідомили у РДА.Провідний спеціаліст відділу культури та туризму райдержадміністраціїінформувала про укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, які розташовані у районі.За її словами, на державному обліку перебуває 83 пам’ятки культурної спадщини. Зокрема 50 пам’яток історії, серед них одна національного значення.Однак, пам’ятки архітектури місцевого значення – Вітряного млина, що розташовувався у селі Красностав, уже не існує.