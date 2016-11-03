Чиновники констатували, що Волинь втратила пам’ятку архітектури
Сьогодні, 21:10
Вітряного млина, який був пам’яткою архітектури місцевого значення і розташовувався у селі Красностав, уже не існує.
Про це йшлося 11 червня під час оперативки у голови Володимир-Волинської РДА Наталії Василець, - повідомили у РДА.
Провідний спеціаліст відділу культури та туризму райдержадміністрації Галина Руденчук інформувала про укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, які розташовані у районі.
За її словами, на державному обліку перебуває 83 пам’ятки культурної спадщини. Зокрема 50 пам’яток історії, серед них одна національного значення.
Однак, пам’ятки архітектури місцевого значення – Вітряного млина, що розташовувався у селі Красностав, уже не існує.
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Про це йшлося 11 червня під час оперативки у голови Володимир-Волинської РДА Наталії Василець, - повідомили у РДА.
Провідний спеціаліст відділу культури та туризму райдержадміністрації Галина Руденчук інформувала про укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, які розташовані у районі.
За її словами, на державному обліку перебуває 83 пам’ятки культурної спадщини. Зокрема 50 пам’яток історії, серед них одна національного значення.
Однак, пам’ятки архітектури місцевого значення – Вітряного млина, що розташовувався у селі Красностав, уже не існує.
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