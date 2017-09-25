Власник закриває популярний нічний клуб у Луцьку
Сьогодні, 21:37
У Луцьку власник нічного клубу «Опера» Роман Хорзов оголосив про закриття закладу.
Про це він написав у Facebook.
«Останній концерт в «Opera Dance Club»! Поспішайте за квитками, буде круто! Остання тусовка в улюбленому клубі!!! А вже у вересні WELCOME TO «MOJO HALL», - йдеться в дописі.
Як Хорзов розповів у відео, закриття нічного клубу відзначать концертом Макса Барських.
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Про це він написав у Facebook.
«Останній концерт в «Opera Dance Club»! Поспішайте за квитками, буде круто! Остання тусовка в улюбленому клубі!!! А вже у вересні WELCOME TO «MOJO HALL», - йдеться в дописі.
Як Хорзов розповів у відео, закриття нічного клубу відзначать концертом Макса Барських.
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