Власник закриває популярний нічний клуб у Луцьку

Роман Хорзов оголосив про закриття закладу.



Про це він написав у Facebook.



«Останній концерт в «Opera Dance Club»! Поспішайте за квитками, буде круто! Остання тусовка в улюбленому клубі!!! А вже у вересні WELCOME TO «MOJO HALL», - йдеться в дописі.



Як Хорзов розповів у відео, закриття нічного клубу відзначать концертом Макса Барських.







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