Аварія в Луцьку: фура «притиснула» легкову машину
Сьогодні, 21:56
На перехресті вулиць Карпенка-Карого і Дубнівської у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фури і легковика.
Автопригода трапилася 11 червня о 18:40, - розповіла інформаційному агентству «ВолиньPost» речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
За словами Бузулук, на перехресті вулиць Карпенка-Карого та вулиці Дубнівської водій не врахував дорожню обстановки, не дотримався безпечного бокового інтервалу та скоїв зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався в попутному напрямку.
У ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.
Патрульні склали протокол за статтею 124 КУпАП.
У спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook користувач Nick Svidrak опублікував відео з місця ДТП.
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Автопригода трапилася 11 червня о 18:40, - розповіла інформаційному агентству «ВолиньPost» речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
За словами Бузулук, на перехресті вулиць Карпенка-Карого та вулиці Дубнівської водій не врахував дорожню обстановки, не дотримався безпечного бокового інтервалу та скоїв зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався в попутному напрямку.
У ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.
Патрульні склали протокол за статтею 124 КУпАП.
У спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook користувач Nick Svidrak опублікував відео з місця ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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