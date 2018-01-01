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Аварія в Луцьку: фура «притиснула» легкову машину

Аварія в Луцьку: фура «притиснула» легкову машину
На перехресті вулиць Карпенка-Карого і Дубнівської у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фури і легковика.

Автопригода трапилася 11 червня о 18:40, - розповіла інформаційному агентству «ВолиньPost» речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

За словами Бузулук, на перехресті вулиць Карпенка-Карого та вулиці Дубнівської водій не врахував дорожню обстановки, не дотримався безпечного бокового інтервалу та скоїв зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався в попутному напрямку.

У ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.

Патрульні склали протокол за статтею 124 КУпАП.

У спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook користувач Nick Svidrak опублікував відео з місця ДТП.



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Теги: ДТП, Луцьк
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