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Суд конфіскував у волинянина незвичну контрабанду – 110 древніх монет

Суд конфіскував у волинянина незвичну контрабанду – 110 древніх монет
Волинянин намагався провезти через пункт пропуску «Ягодин» 110 старовинних монет, аби в подальшому їх перепродати за кордоном.

Однак предмети старовини на кордоні виявили та вилучили митники, - повідомляють Волинські новини з посиланням на вирок Любомльського районного суду.

На початку грудня 2017 року обвинувачений разом зі своїм однокласником, який перебував за кермом автомобіля Volkswagen Passat, слідував з України через «Ягодин». Смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» волинянин намагався незаконно перемістити через кордон 110 предметів нумізматики, що становлять культурну цінність.

Зокрема, це були монети епохи середньовіччя 1597-1767 років. Стародавні гроші чоловік попередньо заховав у власному гаманці, який поклав у технологічну нішу передніх дверей автомобілі зі сторони пасажира.

Крім того, порушник намагався провезти монети Російської імперії, однак їх виявили під час проходження прикордонно-митного контролю. Загалом волинські митники вилучили 110 монет.

Експертиза визнала монети колекцією культурних цінностей.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та повідомив суду, що монети придбав в інтернеті за 900 доларів, аби їх потім перепродати за кордоном.

Беручи до уваги всі обставини справи, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі. Однак звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 1 року 6 місяців волинянин не вчинить нового злочину.

Вилучені монети конфіскували в дохід держави шляхом їх передачі у Волинський краєзнавчий музей.

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Теги: контрабанда, Волинь
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