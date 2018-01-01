Суд конфіскував у волинянина незвичну контрабанду – 110 древніх монет





Однак предмети старовини на кордоні виявили та вилучили митники, - повідомляють



На початку грудня 2017 року обвинувачений разом зі своїм однокласником, який перебував за кермом автомобіля Volkswagen Passat, слідував з України через «Ягодин». Смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» волинянин намагався незаконно перемістити через кордон 110 предметів нумізматики, що становлять культурну цінність.



Зокрема, це були монети епохи середньовіччя 1597-1767 років. Стародавні гроші чоловік попередньо заховав у власному гаманці, який поклав у технологічну нішу передніх дверей автомобілі зі сторони пасажира.



Крім того, порушник намагався провезти монети Російської імперії, однак їх виявили під час проходження прикордонно-митного контролю. Загалом волинські митники вилучили 110 монет.



Експертиза визнала монети колекцією культурних цінностей.



Обвинувачений повністю визнав свою вину та повідомив суду, що монети придбав в інтернеті за 900 доларів, аби їх потім перепродати за кордоном.



Беручи до уваги всі обставини справи, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі. Однак звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 1 року 6 місяців волинянин не вчинить нового злочину.



Вилучені монети конфіскували в дохід держави шляхом їх передачі у Волинський краєзнавчий музей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин намагався провезти через пункт пропуску «Ягодин» 110 старовинних монет, аби в подальшому їх перепродати за кордоном.Однак предмети старовини на кордоні виявили та вилучили митники, - повідомляють Волинські новини з посиланням на вирок Любомльського районного суду.На початку грудня 2017 року обвинувачений разом зі своїм однокласником, який перебував за кермом автомобіля Volkswagen Passat, слідував з України через «Ягодин». Смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» волинянин намагався незаконно перемістити через кордон 110 предметів нумізматики, що становлять культурну цінність.Зокрема, це були монети епохи середньовіччя 1597-1767 років. Стародавні гроші чоловік попередньо заховав у власному гаманці, який поклав у технологічну нішу передніх дверей автомобілі зі сторони пасажира.Крім того, порушник намагався провезти монети Російської імперії, однак їх виявили під час проходження прикордонно-митного контролю. Загалом волинські митники вилучили 110 монет.Експертиза визнала монети колекцією культурних цінностей.Обвинувачений повністю визнав свою вину та повідомив суду, що монети придбав в інтернеті за 900 доларів, аби їх потім перепродати за кордоном.Беручи до уваги всі обставини справи, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі. Однак звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 1 року 6 місяців волинянин не вчинить нового злочину.Вилучені монети конфіскували в дохід держави шляхом їх передачі у Волинський краєзнавчий музей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію