Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України

Олександр Колодій здобув 5 золотих медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби серед спортсменів із вадами слуху.



Про це повідомляє інтернет-видання



Волинські спортсмени на чемпіонаті України з кульової стрільби здобули 7 золотих медалей, 2 срібла та бронзу.



Тренер спортсменів, заслужений тренер України Олександр Платонов розповів про перемогу лучан.



«Спортсмени Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» долучилися до змагань у Львові та показали високі результати. У стрільбі з пістолетів серед жінок майстер спорту України Наталія Димитрашко здобула срібну та бронзову нагороди. Ще два золота і одне срібло поклала в скарбничку волинської команди в стрільбі з гвинтівки майстер спорту України міжнародного класу Світлана Яценко», - зазначив він.



«Окрім цього, п’ять золотих медалей здобув лучанин заслужений майстер спорту України Олександр Колодій. Він переміг у всіх вправах зі стрільби із спортивних пістолетів та став кращим спортсменом чемпіонату», - розповів тренер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинздобув 5 золотих медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби серед спортсменів із вадами слуху.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Волинські спортсмени на чемпіонаті України з кульової стрільби здобули 7 золотих медалей, 2 срібла та бронзу.Тренер спортсменів, заслужений тренер Українирозповів про перемогу лучан.«Спортсмени Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» долучилися до змагань у Львові та показали високі результати. У стрільбі з пістолетів серед жінок майстер спорту України Нздобула срібну та бронзову нагороди. Ще два золота і одне срібло поклала в скарбничку волинської команди в стрільбі з гвинтівки майстер спорту України міжнародного класу», - зазначив він.«Окрім цього, п’ять золотих медалей здобув лучанин заслужений майстер спорту України Олександр Колодій. Він переміг у всіх вправах зі стрільби із спортивних пістолетів та став кращим спортсменом чемпіонату», - розповів тренер.

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