Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України
Сьогодні, 02:10
Лучанин Олександр Колодій здобув 5 золотих медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби серед спортсменів із вадами слуху.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Волинські спортсмени на чемпіонаті України з кульової стрільби здобули 7 золотих медалей, 2 срібла та бронзу.
Тренер спортсменів, заслужений тренер України Олександр Платонов розповів про перемогу лучан.
«Спортсмени Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» долучилися до змагань у Львові та показали високі результати. У стрільбі з пістолетів серед жінок майстер спорту України Наталія Димитрашко здобула срібну та бронзову нагороди. Ще два золота і одне срібло поклала в скарбничку волинської команди в стрільбі з гвинтівки майстер спорту України міжнародного класу Світлана Яценко», - зазначив він.
«Окрім цього, п’ять золотих медалей здобув лучанин заслужений майстер спорту України Олександр Колодій. Він переміг у всіх вправах зі стрільби із спортивних пістолетів та став кращим спортсменом чемпіонату», - розповів тренер.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Волинські спортсмени на чемпіонаті України з кульової стрільби здобули 7 золотих медалей, 2 срібла та бронзу.
Тренер спортсменів, заслужений тренер України Олександр Платонов розповів про перемогу лучан.
«Спортсмени Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» долучилися до змагань у Львові та показали високі результати. У стрільбі з пістолетів серед жінок майстер спорту України Наталія Димитрашко здобула срібну та бронзову нагороди. Ще два золота і одне срібло поклала в скарбничку волинської команди в стрільбі з гвинтівки майстер спорту України міжнародного класу Світлана Яценко», - зазначив він.
«Окрім цього, п’ять золотих медалей здобув лучанин заслужений майстер спорту України Олександр Колодій. Він переміг у всіх вправах зі стрільби із спортивних пістолетів та став кращим спортсменом чемпіонату», - розповів тренер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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