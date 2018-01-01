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Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України

Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України
Лучанин Олександр Колодій здобув 5 золотих медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби серед спортсменів із вадами слуху.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Волинські спортсмени на чемпіонаті України з кульової стрільби здобули 7 золотих медалей, 2 срібла та бронзу.

Тренер спортсменів, заслужений тренер України Олександр Платонов розповів про перемогу лучан.

«Спортсмени Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» долучилися до змагань у Львові та показали високі результати. У стрільбі з пістолетів серед жінок майстер спорту України Наталія Димитрашко здобула срібну та бронзову нагороди. Ще два золота і одне срібло поклала в скарбничку волинської команди в стрільбі з гвинтівки майстер спорту України міжнародного класу Світлана Яценко», - зазначив він.

«Окрім цього, п’ять золотих медалей здобув лучанин заслужений майстер спорту України Олександр Колодій. Він переміг у всіх вправах зі стрільби із спортивних пістолетів та став кращим спортсменом чемпіонату», - розповів тренер.


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Теги: спорт, Волинь
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