Театральний сезон фінішував у Луцьку
Сьогодні, 08:30
На сцені Волинського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка закрили 78-й театральний сезон.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Протягом творчого року акторська трупа презентувала три прем’єри.
Як усе відбувалось упродовж року – у сюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Протягом творчого року акторська трупа презентувала три прем’єри.
Як усе відбувалось упродовж року – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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