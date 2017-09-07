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Театральний сезон фінішував у Луцьку

Театральний сезон фінішував у Луцьку
На сцені Волинського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка закрили 78-й театральний сезон.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Протягом творчого року акторська трупа презентувала три прем’єри.

Як усе відбувалось упродовж року – у сюжеті.



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Теги: театр, Луцьк
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