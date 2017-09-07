Театральний сезон фінішував у Луцьку





Про це повідомляє



Протягом творчого року акторська трупа презентувала три прем’єри.



Як усе відбувалось упродовж року – у сюжеті.







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