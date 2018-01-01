вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Половина ОТГ Волині позбавили дітей відпочинку у пришкільних таборах

Половина ОТГ Волині позбавили дітей відпочинку у пришкільних таборах
В половині об’єднаних територіальних громад Волині учнів позбавили відпочинку у пришкільних таборах.

Таку статистику напередодні озвучили в управлінні освіти області, - передає ВРД НСТУ.

Серед них і Зимнівська ОТГ. У громаді кажуть: ліпше ці кошти витратити на повноцінне оздоровлення дітей.

Щоправда, залишається відкритим питання, чи вистачить путівок усім.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Половина ОТГ Волині позбавили дітей відпочинку у пришкільних таборах
Сьогодні, 06:46
Суд конфіскував у волинянина незвичну контрабанду – 110 древніх монет
Сьогодні, 05:51
На Волині – пожежі на торфовищах
Сьогодні, 04:50
Поліція і військові «прочесали» півміста у пошуках зниклого чоловіка
Сьогодні, 03:40
Біля села на Волині виявили загадкові стародавні плити
Сьогодні, 03:09
Схожі новини
У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО У дитячому таборі «Ровесник» розпочинається відпочинковий сезон. ФОТО
08 червень, 15:45
Вперше в Луцьку - чемпіонат із настільних ігор Вперше в Луцьку - чемпіонат із настільних ігор
06 червень, 05:07
Під Ковелем відсвяткують найбільше весілля на Волині Під Ковелем відсвяткують найбільше весілля на Волині
01 червень, 21:27
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
30 травень, 00:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Половина ОТГ Волині позбавили дітей відпочинку у пришкільних таборах
Сьогодні, 06:46
 0
Суд конфіскував у волинянина незвичну контрабанду – 110 древніх монет
Сьогодні, 05:51
 0
На Волині – пожежі на торфовищах
Сьогодні, 04:50
 0
Поліція і військові «прочесали» півміста у пошуках зниклого чоловіка
Сьогодні, 03:40
 0
Біля села на Волині виявили загадкові стародавні плити
Сьогодні, 03:09
 0
Медіа
відео
1/8