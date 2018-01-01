Половина ОТГ Волині позбавили дітей відпочинку у пришкільних таборах





Таку статистику напередодні озвучили в управлінні освіти області, - передає



Серед них і Зимнівська ОТГ. У громаді кажуть: ліпше ці кошти витратити на повноцінне оздоровлення дітей.



Щоправда, залишається відкритим питання, чи вистачить путівок усім.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В половині об’єднаних територіальних громад Волині учнів позбавили відпочинку у пришкільних таборах.Таку статистику напередодні озвучили в управлінні освіти області, - передає ВРД НСТУ Серед них і Зимнівська ОТГ. У громаді кажуть: ліпше ці кошти витратити на повноцінне оздоровлення дітей.Щоправда, залишається відкритим питання, чи вистачить путівок усім.

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