Половина ОТГ Волині позбавили дітей відпочинку у пришкільних таборах
Сьогодні, 06:46
В половині об’єднаних територіальних громад Волині учнів позбавили відпочинку у пришкільних таборах.
Таку статистику напередодні озвучили в управлінні освіти області, - передає ВРД НСТУ.
Серед них і Зимнівська ОТГ. У громаді кажуть: ліпше ці кошти витратити на повноцінне оздоровлення дітей.
Щоправда, залишається відкритим питання, чи вистачить путівок усім.
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Таку статистику напередодні озвучили в управлінні освіти області, - передає ВРД НСТУ.
Серед них і Зимнівська ОТГ. У громаді кажуть: ліпше ці кошти витратити на повноцінне оздоровлення дітей.
Щоправда, залишається відкритим питання, чи вистачить путівок усім.
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