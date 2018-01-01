На Волині – пожежі на торфовищах

продовжують горіти торфовища. Упродовж минулого тижня таких пожеж трапилося сім.



Про це повідомляє



Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій області, наразі пожежі ліквідують на двох ділянках у Турійському та Маневицькому районах.



За минулий тиждень таких загорань на Волині було сім.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині. Упродовж минулого тижня таких пожеж трапилося сім.Про це повідомляє ВРД НСТУ Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій області, наразі пожежі ліквідують на двох ділянках у Турійському та Маневицькому районах.За минулий тиждень таких загорань на Волині було сім.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію