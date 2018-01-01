На Волині – пожежі на торфовищах
Сьогодні, 04:50
На Волині продовжують горіти торфовища. Упродовж минулого тижня таких пожеж трапилося сім.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій області, наразі пожежі ліквідують на двох ділянках у Турійському та Маневицькому районах.
За минулий тиждень таких загорань на Волині було сім.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій області, наразі пожежі ліквідують на двох ділянках у Турійському та Маневицькому районах.
За минулий тиждень таких загорань на Волині було сім.
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