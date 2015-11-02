Біля села на Волині виявили загадкові стародавні плити
Сьогодні, 03:09
Поблизу села Черчичі, що на території Зимнівської об’єднаної територіальної громади, фермери виявили давні плити з невідомими написами.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У громаді певні, що плити знайшли де-інде, викопали і перевезли сюди. Більше десятка плит лежали складеними поблизу лісу, декілька з них вціліли, інші – пошкоджені, – розповів Зимнівський сільський голова В’ячеслав Католик.
Скільки років цим плитам і яке їхнє походження — не знають. Знахідку передали єврейському товариству для ідентифікації.
«Видно, що їх хтось вивіз і поскладав. З написів видно, що вони належать єврейській національності, тому ми звернулися до єврейської громади і передамо їх єврейській громаді», – розповів В’ячеслав Католик.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У громаді певні, що плити знайшли де-інде, викопали і перевезли сюди. Більше десятка плит лежали складеними поблизу лісу, декілька з них вціліли, інші – пошкоджені, – розповів Зимнівський сільський голова В’ячеслав Католик.
Скільки років цим плитам і яке їхнє походження — не знають. Знахідку передали єврейському товариству для ідентифікації.
«Видно, що їх хтось вивіз і поскладав. З написів видно, що вони належать єврейській національності, тому ми звернулися до єврейської громади і передамо їх єврейській громаді», – розповів В’ячеслав Католик.
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