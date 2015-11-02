Біля села на Волині виявили загадкові стародавні плити





Про це повідомляє



У громаді певні, що плити знайшли де-інде, викопали і перевезли сюди. Більше десятка плит лежали складеними поблизу лісу, декілька з них вціліли, інші – пошкоджені, – розповів Зимнівський сільський голова В’ячеслав Католик.



Скільки років цим плитам і яке їхнє походження — не знають. Знахідку передали єврейському товариству для ідентифікації.



«Видно, що їх хтось вивіз і поскладав. З написів видно, що вони належать єврейській національності, тому ми звернулися до єврейської громади і передамо їх єврейській громаді», – розповів В’ячеслав Католик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Черчичі, що на території Зимнівської об’єднаної територіальної громади, фермери виявили давні плити з невідомими написами.Про це повідомляє ВРД НСТУ У громаді певні, що плити знайшли де-інде, викопали і перевезли сюди. Більше десятка плит лежали складеними поблизу лісу, декілька з них вціліли, інші – пошкоджені, – розповів Зимнівський сільський головаСкільки років цим плитам і яке їхнє походження — не знають. Знахідку передали єврейському товариству для ідентифікації.«Видно, що їх хтось вивіз і поскладав. З написів видно, що вони належать єврейській національності, тому ми звернулися до єврейської громади і передамо їх єврейській громаді», – розповів В’ячеслав Католик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію