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Біля села на Волині виявили загадкові стародавні плити

Біля села на Волині виявили загадкові стародавні плити
Поблизу села Черчичі, що на території Зимнівської об’єднаної територіальної громади, фермери виявили давні плити з невідомими написами.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

У громаді певні, що плити знайшли де-інде, викопали і перевезли сюди. Більше десятка плит лежали складеними поблизу лісу, декілька з них вціліли, інші – пошкоджені, – розповів Зимнівський сільський голова В’ячеслав Католик.

Скільки років цим плитам і яке їхнє походження — не знають. Знахідку передали єврейському товариству для ідентифікації.

«Видно, що їх хтось вивіз і поскладав. З написів видно, що вони належать єврейській національності, тому ми звернулися до єврейської громади і передамо їх єврейській громаді», – розповів В’ячеслав Католик.


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Теги: знахідка, Волинь, історія
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