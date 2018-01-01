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Курс валют у Луцьку на 12 червня

Курс валют у Луцьку на 12 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,903, а продаж - 26,185.

Євро при купівлі становить - 30,462 при продажу - 31,013.

Курс російського рубля: купівля - 0,371, продаж - 0,431.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,700, продаж - 7,308.

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Теги: курс валют, Луцьк
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