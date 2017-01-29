У Луцьку – новий головний архітектор





Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.



Відтепер обов’язки начальника управління містобудування та архітектури виконуватиме Веніамін Туз.



Зазначимо, що раніше він працював заступником директора підприємства «Волиньприродресурс».

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