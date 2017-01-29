вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – новий головний архітектор

У Луцьку – новий головний архітектор
У Луцьку призначили в.о. начальника управління містобудування та архітектури.

Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.

Відтепер обов’язки начальника управління містобудування та архітектури виконуватиме Веніамін Туз.

Зазначимо, що раніше він працював заступником директора підприємства «Волиньприродресурс».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, архітектура, посадовець, Веніамін Туз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
не те фото
Відповісти
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку біля дитячої залізниці – «навала» борщівника
Сьогодні, 08:46
Лінія зайнята: лучани не можуть додзвонитися у водоканал
Сьогодні, 08:43
У Луцьку – новий головний архітектор
Сьогодні, 08:40
Театральний сезон фінішував у Луцьку
Сьогодні, 08:30
Курс валют у Луцьку на 12 червня
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Посадовицю, яка фігурує у справі Рачкова, затримали у луцькій церкві Посадовицю, яка фігурує у справі Рачкова, затримали у луцькій церкві
26 квітень, 10:00
Створили історико-архітектурний опорний план Луцька Створили історико-архітектурний опорний план Луцька
29 січень, 2017, 20:19
У Луцьку стало вдвічі менше порушень у сфері архбудконтролю У Луцьку стало вдвічі менше порушень у сфері архбудконтролю
08 червень, 2016, 13:46
Луцьк в деталях. ФОТО Луцьк в деталях. ФОТО
12 липень, 2015, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на ремонт Ковельської витратять 21 мільйон гривень
Сьогодні, 09:42
 0
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Сьогодні, 09:39
 0
На дні волинського озера знайшли арсенал вибухівки. ФОТО
Сьогодні, 09:35
 0
Після підвищення вартості проїзду в маршрутках проблеми не вирішилися, - Пустовіт
Сьогодні, 09:25
 0
У Луцьку комунальники «забули» відремонтувати половину двору
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8