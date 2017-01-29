У Луцьку – новий головний архітектор
Сьогодні, 08:40
У Луцьку призначили в.о. начальника управління містобудування та архітектури.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
Відтепер обов’язки начальника управління містобудування та архітектури виконуватиме Веніамін Туз.
Зазначимо, що раніше він працював заступником директора підприємства «Волиньприродресурс».
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
Відтепер обов’язки начальника управління містобудування та архітектури виконуватиме Веніамін Туз.
Зазначимо, що раніше він працював заступником директора підприємства «Волиньприродресурс».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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