У Луцьку біля дитячої залізниці – «навала» борщівника
Сьогодні, 08:46
Лучани просять міську раду вирішити проблему борщівника, опіки від якого небезпечні для здоров’я людей.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, на лінію оперативного реагування міськради за місяць надходили звернення від мешканців міста з проханням ліквідувати борщівник поблизу дитячої залізниці.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, на лінію оперативного реагування міськради за місяць надходили звернення від мешканців міста з проханням ліквідувати борщівник поблизу дитячої залізниці.
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Коментарі 2
То змішати з укропом і висадити біля міськради!
Взяли б зібрались з сусідніх будинків на суботник та самі б давно його винищили
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