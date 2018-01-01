У Луцьку біля дитячої залізниці – «навала» борщівника





Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.



За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, на лінію оперативного реагування міськради за місяць надходили звернення від мешканців міста з проханням ліквідувати борщівник поблизу дитячої залізниці.

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