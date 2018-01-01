У Луцькій міськраді «вийшли» на джерела смороду
Сьогодні, 09:00
Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт заявив, що в місті «виходять на визначення джерел смороду».
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
Так, за місяць на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 252 звернення, що стосувались неприємних запахів у Луцьку.
За словами Григорія Пустовіта, нині сморід поширюється лише у двох районах – вулиці Новочерчицька-Ковельська та Грушевського-Гулака Артемовського.
«Ми виходимо на визначення джерел смороду. У районі вулиць Новочерчицька-Ковельска джерело знаходиться за містом, а по Грушевського – у місті. Є розуміння, звідки у нас джерело смороду.
У нас багато хто з політиків, політологів каже, що запахи виникають від роботи «Луцькводоканалу», але це не так. Запах несистемний і носить різний характер», - наголосив він.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
Так, за місяць на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 252 звернення, що стосувались неприємних запахів у Луцьку.
За словами Григорія Пустовіта, нині сморід поширюється лише у двох районах – вулиці Новочерчицька-Ковельська та Грушевського-Гулака Артемовського.
«Ми виходимо на визначення джерел смороду. У районі вулиць Новочерчицька-Ковельска джерело знаходиться за містом, а по Грушевського – у місті. Є розуміння, звідки у нас джерело смороду.
У нас багато хто з політиків, політологів каже, що запахи виникають від роботи «Луцькводоканалу», але це не так. Запах несистемний і носить різний характер», - наголосив він.
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Коментарі 1
виходимо на визначення джерел смороду//// отак виходимо на вулицю і йдем куди нюх веде...
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