У Луцькій міськраді «вийшли» на джерела смороду

Секретар Луцької міської радизаявив, що в місті «виходять на визначення джерел смороду».Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.Так, за місяць на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 252 звернення, що стосувались неприємних запахів у Луцьку.За словами Григорія Пустовіта, нині сморід поширюється лише у двох районах – вулиці Новочерчицька-Ковельська та Грушевського-Гулака Артемовського.«Ми виходимо на визначення джерел смороду. У районі вулиць Новочерчицька-Ковельска джерело знаходиться за містом, а по Грушевського – у місті. Є розуміння, звідки у нас джерело смороду.У нас багато хто з політиків, політологів каже, що запахи виникають від роботи «Луцькводоканалу», але це не так. Запах несистемний і носить різний характер», - наголосив він.