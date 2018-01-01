Із луцьких дворів не вивозять гори пластику

У Луцьку скаржаться на те, що з дворів невчасно виходять пластик, тверді побутові відходи та невчасно прибирають біля контейнерів.Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.За місяць на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 218 повідомлень, які передали на виконання «Луцькспецкомунтрансу».«Багато нарікань на вивіз сміття. Зрушення є, але це не ті зрушення, на які чекають лучани», - наголосив секретар міськрадиЗа словами директор «Луцькспецкомунтрансу», у місті відтепер не повинно виникати проблем з вивозом відходів, адже підприємство придбало необхідну техніку, працівників вистачає.