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Із луцьких дворів не вивозять гори пластику

Із луцьких дворів не вивозять гори пластику
У Луцьку скаржаться на те, що з дворів невчасно виходять пластик, тверді побутові відходи та невчасно прибирають біля контейнерів.

Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.

За місяць на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 218 повідомлень, які передали на виконання «Луцькспецкомунтрансу».
«Багато нарікань на вивіз сміття. Зрушення є, але це не ті зрушення, на які чекають лучани», - наголосив секретар міськради Григорій Пустовіт.

За словами директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича, у місті відтепер не повинно виникати проблем з вивозом відходів, адже підприємство придбало необхідну техніку, працівників вистачає.

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Теги: сміття, відходи, пластик, Луцьк
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