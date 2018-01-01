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Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*

Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
У Луцьку на вулиці Чернишевського триває розбудова житлового комплексу «Оріон».

Будівельна компанія «Інвестор» пропонує майбутнім мешканцям «Оріону» нестандартне сучасне помешкання типу «квадрохаус».

Зараз на будівельному майданчику кипить робота: усі чотири будинки збудовані. У першому будинку тривають роботи з їх утеплення та оформлення фасаду. Інші три квадрохауси – на стадії перекриття даху. Також у будинках вже встановлені енергозберігаючі вікна.

Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*


До слова, в одному такому будинку зможе проживати одразу чотири сім’ї, кожна з яких матиме власну присадибну ділянку та паркомісця для авто. Загалом, таких двоповерхових окремих будинків в «Оріоні» буде чотири, загальною кількістю 16 квартир площею 1 809 м2. Автостоянка розрахована на 20 паркомісць.

Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*


Переваги ЖК «Оріон»:
- закрита територія
- власний паркінг
- відеоспостереження та охорона
- індивідуальне опалення
- інфраструктура (дитячий та спортивний майданчики, озеленення території)
- 2 км до центру міста

Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*

Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*


Усі квартири в квардохаусах дворівневі, площа кожної складає 139,06 квадратних метрів та налічує чотири кімнати.

Ціна – 59 000 $

Житло в «Оріоні» чудово підходить для великої родини, яка любить простір та сімейний затишок. Без перебільшень, це помешкання – не лише комфорт, а й вигідна інвестиція у майбутнє!

Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*


За детальною інформацією телефонуйте: 096 030 20 10

або завітайте до відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в

Фото: Павло БЕРЕЗЮК (Перший)

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Теги: Оріон, Квадрохаус, будівництво
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