Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Сьогодні, 09:39
У Луцьку на вулиці Чернишевського триває розбудова житлового комплексу «Оріон».
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує майбутнім мешканцям «Оріону» нестандартне сучасне помешкання типу «квадрохаус».
Зараз на будівельному майданчику кипить робота: усі чотири будинки збудовані. У першому будинку тривають роботи з їх утеплення та оформлення фасаду. Інші три квадрохауси – на стадії перекриття даху. Також у будинках вже встановлені енергозберігаючі вікна.
До слова, в одному такому будинку зможе проживати одразу чотири сім’ї, кожна з яких матиме власну присадибну ділянку та паркомісця для авто. Загалом, таких двоповерхових окремих будинків в «Оріоні» буде чотири, загальною кількістю 16 квартир площею 1 809 м2. Автостоянка розрахована на 20 паркомісць.
Переваги ЖК «Оріон»:
- закрита територія
- власний паркінг
- відеоспостереження та охорона
- індивідуальне опалення
- інфраструктура (дитячий та спортивний майданчики, озеленення території)
- 2 км до центру міста
Усі квартири в квардохаусах дворівневі, площа кожної складає 139,06 квадратних метрів та налічує чотири кімнати.
Ціна – 59 000 $
Житло в «Оріоні» чудово підходить для великої родини, яка любить простір та сімейний затишок. Без перебільшень, це помешкання – не лише комфорт, а й вигідна інвестиція у майбутнє!
За детальною інформацією телефонуйте: 096 030 20 10
або завітайте до відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Фото: Павло БЕРЕЗЮК (Перший)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує майбутнім мешканцям «Оріону» нестандартне сучасне помешкання типу «квадрохаус».
Зараз на будівельному майданчику кипить робота: усі чотири будинки збудовані. У першому будинку тривають роботи з їх утеплення та оформлення фасаду. Інші три квадрохауси – на стадії перекриття даху. Також у будинках вже встановлені енергозберігаючі вікна.
До слова, в одному такому будинку зможе проживати одразу чотири сім’ї, кожна з яких матиме власну присадибну ділянку та паркомісця для авто. Загалом, таких двоповерхових окремих будинків в «Оріоні» буде чотири, загальною кількістю 16 квартир площею 1 809 м2. Автостоянка розрахована на 20 паркомісць.
Переваги ЖК «Оріон»:
- закрита територія
- власний паркінг
- відеоспостереження та охорона
- індивідуальне опалення
- інфраструктура (дитячий та спортивний майданчики, озеленення території)
- 2 км до центру міста
Усі квартири в квардохаусах дворівневі, площа кожної складає 139,06 квадратних метрів та налічує чотири кімнати.
Ціна – 59 000 $
Житло в «Оріоні» чудово підходить для великої родини, яка любить простір та сімейний затишок. Без перебільшень, це помешкання – не лише комфорт, а й вигідна інвестиція у майбутнє!
За детальною інформацією телефонуйте: 096 030 20 10
або завітайте до відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Фото: Павло БЕРЕЗЮК (Перший)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на ремонт Ковельської витратять 21 мільйон гривень
Сьогодні, 09:42
Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*
Сьогодні, 09:39
На дні волинського озера знайшли арсенал вибухівки. ФОТО
Сьогодні, 09:35
У Луцьку комунальники «забули» відремонтувати половину двору
Сьогодні, 09:12