Квадрохауси в ЖК «Оріон»: у Луцьку будують житло нового покоління. ФОТО*

У Луцьку на вулиці Чернишевського триває розбудова житлового комплексу «Оріон».Будівельна компанія «Інвестор» пропонує майбутнім мешканцям «Оріону» нестандартне сучасне помешкання типу «квадрохаус».Зараз на будівельному майданчику кипить робота: усі чотири будинки збудовані. У першому будинку тривають роботи з їх утеплення та оформлення фасаду. Інші три квадрохауси – на стадії перекриття даху. Також у будинках вже встановлені енергозберігаючі вікна.До слова, в одному такому будинку зможе проживати одразу чотири сім’ї, кожна з яких матиме власну присадибну ділянку та паркомісця для авто. Загалом, таких двоповерхових окремих будинків в «Оріоні» буде чотири, загальною кількістю 16 квартир площею 1 809 м2. Автостоянка розрахована на 20 паркомісць.- закрита територія- власний паркінг- відеоспостереження та охорона- індивідуальне опалення- інфраструктура (дитячий та спортивний майданчики, озеленення території)- 2 км до центру містаУсі квартири в квардохаусах дворівневі, площа кожної складає 139,06 квадратних метрів та налічує чотири кімнати.Ціна –Житло в «Оріоні» чудово підходить для великої родини, яка любить простір та сімейний затишок. Без перебільшень, це помешкання – не лише комфорт, а й вигідна інвестиція у майбутнє!За детальною інформацією телефонуйте:або завітайте до відділу продажів: