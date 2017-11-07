Комфорт за доступну ціну: як знайти недорогий модний диван*





Як обрати ідеал



В каталозі Пуфетто можна знайти



1. універсальні прямі, місткі кутові та креативні модульні;

2. дво-, три- і чотиримісні – для дому, кафе та офісу;

3. без механізму трансформації та з його наявністю.

Зазвичай найважливіше питання – обрання механізм розкладання дивана. Потрібен простий перевірений десятиріччями механізм – купуйте євро книжку. Хочете висувний диван, який не пошкоджує підлогу – ваш вибір пантограф. Хочете глибокого сну на ідеально рівному і пружному спальному місці – зверніть увагу на седафлекс. Потребуєте тимчасового місця для гостей – до ваших послуг гостьовий механізм розкладання. А механізм дельфін витримає вагу 200 кг і більше.



Зовнішній вигляд і конструкцію всіх моделей диванів розробляли відомі італійські дизайнери. Більше 65 різновидів оббивних тканин європейського та українського виробництва на вибір надають покупцеві простір для проявлення дизайнерських здібностей.



Як купити вигідно



Кожному з нас хочеться придбати класний диван за найменшу ціну. З інтернет-магазином м’яких меблів Pufetto це бажання легко втілити в дійсність.



Які можливості дарує покупцям магазин:



• у свята ціна може бути знижена до 50%;

• постійні знижки за передоплатою - 5%;

• готові меблі можуть обійтися від 5 до 35% дешевше;

• гарантійний термін на покупку - 2 роки;

• перевірити якість меблів можна заздалегідь - в шоу-румах в Одесі, Харкові, Києві, Дніпрі, Львові;

• в містах з шоу-румами доставка безкоштовна і включає установку дивана з подальшою прибиранням;

• доступно кілька зручних варіантів оплати;

• фахівці компанії допоможуть вибрати підходящий варіант.

М'які дивани Пуфетто виробляються з міцних і довговічних матеріалів, вони модні, зручні і чудово доповнюють будь-який інтер'єр.



Ексклюзивний бонус для покупців – користуватися придбаним диваном в тестовому режимі можна 30 днів! Якщо протягом цього терміну диван не виправдає очікувань, його можна повернути з повним відшкодуванням вартості і транспортних витрат. Користуйтеся найкращими і найзручнішими диванами - а Pufetto подбає про те, щоб ви змогли з легкістю «освіжити» інтер’єр сучасними меблями.



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