Комфорт за доступну ціну: як знайти недорогий модний диван*
Сьогодні, 14:44
Цінуєте комфорт та стиль? Мрієте про сучасну зручну вітальню? Шукаєте можливості сумістити зручне спальне місце і максимум вільного простору? Отримати всі ці переваги за неймовірно вигідну ціну допоможе магазин Pufetto.
Як обрати ідеал
В каталозі Пуфетто можна знайти дивани на будь-який смак і для будь-яких потреб:
1. універсальні прямі, місткі кутові та креативні модульні;
2. дво-, три- і чотиримісні – для дому, кафе та офісу;
3. без механізму трансформації та з його наявністю.
Зазвичай найважливіше питання – обрання механізм розкладання дивана. Потрібен простий перевірений десятиріччями механізм – купуйте євро книжку. Хочете висувний диван, який не пошкоджує підлогу – ваш вибір пантограф. Хочете глибокого сну на ідеально рівному і пружному спальному місці – зверніть увагу на седафлекс. Потребуєте тимчасового місця для гостей – до ваших послуг гостьовий механізм розкладання. А механізм дельфін витримає вагу 200 кг і більше.
Зовнішній вигляд і конструкцію всіх моделей диванів розробляли відомі італійські дизайнери. Більше 65 різновидів оббивних тканин європейського та українського виробництва на вибір надають покупцеві простір для проявлення дизайнерських здібностей.
Як купити вигідно
Кожному з нас хочеться придбати класний диван за найменшу ціну. З інтернет-магазином м’яких меблів Pufetto це бажання легко втілити в дійсність.
Які можливості дарує покупцям магазин:
• у свята ціна може бути знижена до 50%;
• постійні знижки за передоплатою - 5%;
• готові меблі можуть обійтися від 5 до 35% дешевше;
• гарантійний термін на покупку - 2 роки;
• перевірити якість меблів можна заздалегідь - в шоу-румах в Одесі, Харкові, Києві, Дніпрі, Львові;
• в містах з шоу-румами доставка безкоштовна і включає установку дивана з подальшою прибиранням;
• доступно кілька зручних варіантів оплати;
• фахівці компанії допоможуть вибрати підходящий варіант.
М'які дивани Пуфетто виробляються з міцних і довговічних матеріалів, вони модні, зручні і чудово доповнюють будь-який інтер'єр.
Ексклюзивний бонус для покупців – користуватися придбаним диваном в тестовому режимі можна 30 днів! Якщо протягом цього терміну диван не виправдає очікувань, його можна повернути з повним відшкодуванням вартості і транспортних витрат. Користуйтеся найкращими і найзручнішими диванами - а Pufetto подбає про те, щоб ви змогли з легкістю «освіжити» інтер’єр сучасними меблями.
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Як обрати ідеал
В каталозі Пуфетто можна знайти дивани на будь-який смак і для будь-яких потреб:
1. універсальні прямі, місткі кутові та креативні модульні;
2. дво-, три- і чотиримісні – для дому, кафе та офісу;
3. без механізму трансформації та з його наявністю.
Зазвичай найважливіше питання – обрання механізм розкладання дивана. Потрібен простий перевірений десятиріччями механізм – купуйте євро книжку. Хочете висувний диван, який не пошкоджує підлогу – ваш вибір пантограф. Хочете глибокого сну на ідеально рівному і пружному спальному місці – зверніть увагу на седафлекс. Потребуєте тимчасового місця для гостей – до ваших послуг гостьовий механізм розкладання. А механізм дельфін витримає вагу 200 кг і більше.
Зовнішній вигляд і конструкцію всіх моделей диванів розробляли відомі італійські дизайнери. Більше 65 різновидів оббивних тканин європейського та українського виробництва на вибір надають покупцеві простір для проявлення дизайнерських здібностей.
Як купити вигідно
Кожному з нас хочеться придбати класний диван за найменшу ціну. З інтернет-магазином м’яких меблів Pufetto це бажання легко втілити в дійсність.
Які можливості дарує покупцям магазин:
• у свята ціна може бути знижена до 50%;
• постійні знижки за передоплатою - 5%;
• готові меблі можуть обійтися від 5 до 35% дешевше;
• гарантійний термін на покупку - 2 роки;
• перевірити якість меблів можна заздалегідь - в шоу-румах в Одесі, Харкові, Києві, Дніпрі, Львові;
• в містах з шоу-румами доставка безкоштовна і включає установку дивана з подальшою прибиранням;
• доступно кілька зручних варіантів оплати;
• фахівці компанії допоможуть вибрати підходящий варіант.
М'які дивани Пуфетто виробляються з міцних і довговічних матеріалів, вони модні, зручні і чудово доповнюють будь-який інтер'єр.
Ексклюзивний бонус для покупців – користуватися придбаним диваном в тестовому режимі можна 30 днів! Якщо протягом цього терміну диван не виправдає очікувань, його можна повернути з повним відшкодуванням вартості і транспортних витрат. Користуйтеся найкращими і найзручнішими диванами - а Pufetto подбає про те, щоб ви змогли з легкістю «освіжити» інтер’єр сучасними меблями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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