Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО

У Луцьку, починаючи з 2015 року, муніципали проводяться демонтажні роботи щодо незаконно розміщених на території міста споруд.Так, металеві та дерев’яні конструкції демонтовують відповідно рішень виконкому Луцької міської ради, - інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Більшість гаражів та сараїв в дворах розміщуються самовільно і як правило, не використовуються за своїм призначенням і слугують місцем для складування непотрібних речей."За три роки, відколи інспектори здійснюють демонтажні роботи, в жодному гаражі не було виявлено автомобіля чи іншого транспортного засобу. Здебільшого люди там зберігають старі меблі, віконні та дверні конструкції, а також непотрібний одяг та сміття", - йдеться у повідомлені.