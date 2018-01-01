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Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО

Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
У Луцьку, починаючи з 2015 року, муніципали проводяться демонтажні роботи щодо незаконно розміщених на території міста споруд.

Так, металеві та дерев’яні конструкції демонтовують відповідно рішень виконкому Луцької міської ради, - інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Більшість гаражів та сараїв в дворах розміщуються самовільно і як правило, не використовуються за своїм призначенням і слугують місцем для складування непотрібних речей.

"За три роки, відколи інспектори здійснюють демонтажні роботи, в жодному гаражі не було виявлено автомобіля чи іншого транспортного засобу. Здебільшого люди там зберігають старі меблі, віконні та дверні конструкції, а також непотрібний одяг та сміття", - йдеться у повідомлені.
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО

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Теги: муніципали, сміття, гаражі
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