Як виглядало сусіднє Рівне 100 років тому. ФОТО

Інформаційного агентства ВолиньPost, місто Рівне столітньої давнини на ретро фотографіях. З історичної довідки про місто, відомо, що в кінці ХІХ століття в Рівному проживало майже 25 тисяч населення. Крім того, поштовхом до розбудови міста та збільшенню кількості мешканців, була поява в 1890 роках військового містечка.



В цей час в місті з’являється знакова архітектурна споруда сакрального характеру – парафіяльний костел св. Антонія. Будується перший музей та на місті згорілого театру з’являється новий. В 1909 році розпочинається будівництво першої електростанції, а через рік вводиться в експлуатацію пивзавод «Берґшльос».



Більше ретро світлин з міста Рівного різних періодів його існування можна побачити в таких спільнотах facebook, як



Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко



Джерело фото: https://polona.pl



Торгівля на вулицях міста, 1914 р. Вулична торгівля на колишній вулиці Велика Минська (сучасна Пересопницька), 1914 р. Міська дорога в Рівному, 1911 р. Міська панорама Рівного, 1914 р. Реальне училище, Рівне, 1915 р. Свято-Воскресенський собор, 1914 р. Вид на костел та став. 1913 р. Палац князів Любомирських, 1917 р. Палац князів Любомирських, 1916 р. Залізничний вокзал в Рівному, 1914 р.

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