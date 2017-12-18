Як виглядало сусіднє Рівне 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 10:30
До уваги читачів Інформаційного агентства ВолиньPost, місто Рівне столітньої давнини на ретро фотографіях. З історичної довідки про місто, відомо, що в кінці ХІХ століття в Рівному проживало майже 25 тисяч населення. Крім того, поштовхом до розбудови міста та збільшенню кількості мешканців, була поява в 1890 роках військового містечка.
В цей час в місті з’являється знакова архітектурна споруда сакрального характеру – парафіяльний костел св. Антонія. Будується перший музей та на місті згорілого театру з’являється новий. В 1909 році розпочинається будівництво першої електростанції, а через рік вводиться в експлуатацію пивзавод «Берґшльос».
Більше ретро світлин з міста Рівного різних періодів його існування можна побачити в таких спільнотах facebook, як Рівне. Машина часу, Старе місто. Рівне історичне та Ровно/Рівне.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: https://polona.pl
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В цей час в місті з’являється знакова архітектурна споруда сакрального характеру – парафіяльний костел св. Антонія. Будується перший музей та на місті згорілого театру з’являється новий. В 1909 році розпочинається будівництво першої електростанції, а через рік вводиться в експлуатацію пивзавод «Берґшльос».
Більше ретро світлин з міста Рівного різних періодів його існування можна побачити в таких спільнотах facebook, як Рівне. Машина часу, Старе місто. Рівне історичне та Ровно/Рівне.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: https://polona.pl
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