вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як виглядало сусіднє Рівне 100 років тому. ФОТО

Як виглядало сусіднє Рівне 100 років тому. ФОТО
До уваги читачів Інформаційного агентства ВолиньPost, місто Рівне столітньої давнини на ретро фотографіях. З історичної довідки про місто, відомо, що в кінці ХІХ століття в Рівному проживало майже 25 тисяч населення. Крім того, поштовхом до розбудови міста та збільшенню кількості мешканців, була поява в 1890 роках військового містечка.

В цей час в місті з’являється знакова архітектурна споруда сакрального характеру – парафіяльний костел св. Антонія. Будується перший музей та на місті згорілого театру з’являється новий. В 1909 році розпочинається будівництво першої електростанції, а через рік вводиться в експлуатацію пивзавод «Берґшльос».

Більше ретро світлин з міста Рівного різних періодів його існування можна побачити в таких спільнотах facebook, як Рівне. Машина часу, Старе місто. Рівне історичне та Ровно/Рівне.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: https://polona.pl

Торгівля на вулицях міста, 1914 р.
Торгівля на вулицях міста, 1914 р.
Вулична торгівля на колишній вулиці Велика Минська (сучасна Пересопницька), 1914 р.
Вулична торгівля на колишній вулиці Велика Минська (сучасна Пересопницька), 1914 р.
Міська дорога в Рівному, 1911 р.
Міська дорога в Рівному, 1911 р.
Міська панорама Рівного, 1914 р.
Міська панорама Рівного, 1914 р.
Реальне училище, Рівне, 1915 р.
Реальне училище, Рівне, 1915 р.
Свято-Воскресенський собор, 1914 р.
Свято-Воскресенський собор, 1914 р.
Вид на костел та став. 1913 р.
Вид на костел та став. 1913 р.
Палац князів Любомирських, 1917 р.
Палац князів Любомирських, 1917 р.
Палац князів Любомирських, 1916 р.
Палац князів Любомирських, 1916 р.
Залізничний вокзал в Рівному, 1914 р.
Залізничний вокзал в Рівному, 1914 р.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
Сьогодні, 10:51
У Луцьку планують встановити на вулицях 6 водяних завіс
Сьогодні, 10:43
Як виглядало сусіднє Рівне 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
Сьогодні, 10:19
На Харківщині пітбулі посеред вулиці пошматували чоловіка
Сьогодні, 09:58
Схожі новини
Атмосферні ретрофото Луцька та Рівного: ялинка, ковзани, Новий Рік Атмосферні ретрофото Луцька та Рівного: ялинка, ковзани, Новий Рік
18 грудень, 2017, 16:20
Біля села на Волині виявили загадкові стародавні плити Біля села на Волині виявили загадкові стародавні плити
Сьогодні, 03:09
12 червня на Волині: гортаючи календар 12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині
11 червень, 23:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центральному парку Луцька бігають зграї агресивних собак
Сьогодні, 11:25
 0
Розповіли, чому у «Луцькводоканал» неможливо додзвонитися
Сьогодні, 11:20
 0
Розповіли, як живеться знаменитому луцькому Біму у нових господарів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 0
Фатальна риболовля: у волинському селі втопився чоловік
Сьогодні, 10:59
 0
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8