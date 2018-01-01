У Луцьку планують встановити на вулицях 6 водяних завіс





За словами керівника департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася їх буде 6 у різних районах міста, - пише



Лучани та гості міста такою ініціативою задоволені. Кажуть що вже бачили такі у столиці та за кордоном.



Ініціював Миколи Яручика один такий механізм коштує до 15 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку обіцяють встановити вуличні душі, які б рятували мешканців та гостей міста від спеки. Щоправда коли це зроблять, поки невідомо.За словами керівника департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася їх буде 6 у різних районах міста, - пише 12 канал Лучани та гості міста такою ініціативою задоволені. Кажуть що вже бачили такі у столиці та за кордоном.Ініціював встановлення водяних завіс один із депутатів Луцькради. Побачив їх у Польщі під час робочої поїздки. Згідно його пропозиції у місті їх мали встановити 20. За словамиодин такий механізм коштує до 15 тисяч гривень.

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