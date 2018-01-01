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У Луцьку планують встановити на вулицях 6 водяних завіс

У Луцьку планують встановити на вулицях 6 водяних завіс
У Луцьку обіцяють встановити вуличні душі, які б рятували мешканців та гостей міста від спеки. Щоправда коли це зроблять, поки невідомо.

За словами керівника департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася їх буде 6 у різних районах міста, - пише 12 канал.

Лучани та гості міста такою ініціативою задоволені. Кажуть що вже бачили такі у столиці та за кордоном.

Ініціював встановлення водяних завіс один із депутатів Луцькради. Побачив їх у Польщі під час робочої поїздки. Згідно його пропозиції у місті їх мали встановити 20. За словами Миколи Яручика один такий механізм коштує до 15 тисяч гривень.


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Теги: водяний душ, Луцьк
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Коментарі 2
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аби наші культурні люди і це не спаскудили. можуть перетворити на безплатну баню посеред міста. Ніякої кільтури...( на відео )
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Поки надумають встановлювати то літо закінчиться ,уже минулого літа хотіли встановити і хотіло не дало
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