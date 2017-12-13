Фатальна риболовля: у волинському селі втопився чоловік
Сьогодні, 10:59
У селі Холонів Горохівського району, у одній із водойм втопився чоловік.
Трагедія сталася, орієнтовно увечері понеділка, 11 червня, - пише Волинська правда.
Утопленим виявився житель села Холонів. Тіло чоловіка у одній із водойм села знайшли місцеві жителі, зранку, 12 червня.
Біля місця, де знайшли чоловіка лежав велосипед та вудки.
Вдома у чоловіка залишились дружина та двоє дітей шкільного віку.
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Трагедія сталася, орієнтовно увечері понеділка, 11 червня, - пише Волинська правда.
Утопленим виявився житель села Холонів. Тіло чоловіка у одній із водойм села знайшли місцеві жителі, зранку, 12 червня.
Біля місця, де знайшли чоловіка лежав велосипед та вудки.
Вдома у чоловіка залишились дружина та двоє дітей шкільного віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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