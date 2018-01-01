Розповіли, чому у «Луцькводоканал» неможливо додзвонитися





Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.



«Щодня на лінію водоканалу дзвонять близько 70 тисяч споживачів. Для того, аби зменшити навантаження, ми збільшили термін подання показників – з 20 до 3 числа. На жаль, аналогічна проблема існує в усіх містах», - зауважив Іван Корчук.



Натомість секретар міськради Григорій Пустовіт наголосив, що лучанам потрібно пояснити як реєструватися в особистому кабінеті на сайті водоканалу, аби подавати показники лічильника онлайн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук розповів, чому лучани не можуть додзвонитися на підприємство та подати показники лічильника.Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.«Щодня на лінію водоканалу дзвонять близько 70 тисяч споживачів. Для того, аби зменшити навантаження, ми збільшили термін подання показників – з 20 до 3 числа. На жаль, аналогічна проблема існує в усіх містах», - зауважив Іван Корчук.Натомість секретар міськрадинаголосив, що лучанам потрібно пояснити як реєструватися в особистому кабінеті на сайті водоканалу, аби подавати показники лічильника онлайн.

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