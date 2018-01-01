вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, чому у «Луцькводоканал» неможливо додзвонитися

Розповіли, чому у «Луцькводоканал» неможливо додзвонитися
Директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук розповів, чому лучани не можуть додзвонитися на підприємство та подати показники лічильника.

Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.

«Щодня на лінію водоканалу дзвонять близько 70 тисяч споживачів. Для того, аби зменшити навантаження, ми збільшили термін подання показників – з 20 до 3 числа. На жаль, аналогічна проблема існує в усіх містах», - зауважив Іван Корчук.

Натомість секретар міськради Григорій Пустовіт наголосив, що лучанам потрібно пояснити як реєструватися в особистому кабінеті на сайті водоканалу, аби подавати показники лічильника онлайн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькводоканал, Іван Корчук, показники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
Сьогодні, 11:36
У центральному парку Луцька бігають зграї агресивних собак
Сьогодні, 11:25
Розповіли, чому у «Луцькводоканал» неможливо додзвонитися
Сьогодні, 11:20
Розповіли, як живеться знаменитому луцькому Біму у нових господарів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
Фатальна риболовля: у волинському селі втопився чоловік
Сьогодні, 10:59
Схожі новини
«Водоканал» планує по-новому приймати дзвінки з показниками «Водоканал» планує по-новому приймати дзвінки з показниками
08 травень, 08:58
Лучанам повідомили про низку способів, як передати показники лічильників води Лучанам повідомили про низку способів, як передати показники лічильників води
04 травень, 09:57
У Луцьку відключать воду на двох вулицях У Луцьку відключать воду на двох вулицях
06 червень, 19:47
У Луцьку планують збільшити тарифи на воду У Луцьку планують збільшити тарифи на воду
31 травень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
Сьогодні, 11:36
 0
У центральному парку Луцька бігають зграї агресивних собак
Сьогодні, 11:25
 0
Розповіли, чому у «Луцькводоканал» неможливо додзвонитися
Сьогодні, 11:20
 0
Розповіли, як живеться знаменитому луцькому Біму у нових господарів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 0
Фатальна риболовля: у волинському селі втопився чоловік
Сьогодні, 10:59
 0
Медіа
відео
1/8