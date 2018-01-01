Розповіли, чому у «Луцькводоканал» неможливо додзвонитися
Сьогодні, 11:20
Директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук розповів, чому лучани не можуть додзвонитися на підприємство та подати показники лічильника.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
«Щодня на лінію водоканалу дзвонять близько 70 тисяч споживачів. Для того, аби зменшити навантаження, ми збільшили термін подання показників – з 20 до 3 числа. На жаль, аналогічна проблема існує в усіх містах», - зауважив Іван Корчук.
Натомість секретар міськради Григорій Пустовіт наголосив, що лучанам потрібно пояснити як реєструватися в особистому кабінеті на сайті водоканалу, аби подавати показники лічильника онлайн.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
«Щодня на лінію водоканалу дзвонять близько 70 тисяч споживачів. Для того, аби зменшити навантаження, ми збільшили термін подання показників – з 20 до 3 числа. На жаль, аналогічна проблема існує в усіх містах», - зауважив Іван Корчук.
Натомість секретар міськради Григорій Пустовіт наголосив, що лучанам потрібно пояснити як реєструватися в особистому кабінеті на сайті водоканалу, аби подавати показники лічильника онлайн.
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