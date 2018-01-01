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Гурт АССА припиняє існування: співачка з Луцька відкриває новий проект

Гурт АССА припиняє існування: співачка з Луцька відкриває новий проект
Співачка з Луцька Тетяна Власова повідомила про закриття музичного проекту АССА.

Про це артистка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Це були кілька років пошуку, експериментів, абсолютно різних людей і, головне – музики. Ми випускали сингли та відео, виступали на фестивалях, давали концерти в багатьох різних містах. Ми стали номінантами на головну музичну премію країни YUNA як «Новий подих» української музики. Ми потрапили в національний рок-чарт #НеПопса і з піснею «Дощем» неодноразово його очолювали", - йдеться у дописі Тетяни.

За словами лучанки, в рамках слова «АССА» їй тісно. І мені теж

"Відкривається VLASNA. Це буде нова музична сторінка. Це все ті ж ми, але - інші, музично вільні і натхненні. Зустрічайте нас тепер такими", - розповіла співачка.

Гурт АССА припиняє існування: співачка з Луцька відкриває новий проект

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Теги: Тетяна Власова, музика
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