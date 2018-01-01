Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами





Про це йдеться на



До депутата Волинської обласної ради Юрія Гупала звернулися жителі прикордонних сіл Любомльського району щодо вирішення цієї проблеми.



«Громади сіл вже багато років поспіль не можуть знайти порозуміння з Прикордонною службою, а станом на сьогодні - конфлікт набирає серйозних обертів.



Люди не розуміють, чому прикордонники не дозволяють селянам вільно пересуватись по землі, де вони народились і виросли, де ростуть їхні діти, не дозволяють вільно вести особисте селянське господарство на землях, що належать їм по праву, на основі державних актів на право власності.



Неабияким обуренням стало для селян те, що прикордонники відгородили прикордонну смугу колючим дротом «Єгоза», який застосовують для загородження у виправних колоніях особливо суворого режиму, де відбувають покарання вбивці та рецидивісти.



Нещодавно громади прикордонних сіл ініціювали сходи селян в клубі села Забужжя Любомльського району, де зібралось понад 150 людей за участю голів ОТГ, місцевих депутатів та представників Прикордонної служби для обговорення даного конфлікту. На жаль, порозуміння з прикордонниками селяни так і не знайшли, оскільки прикордонники наполягають на тому, що діють в межах чинного законодавства.



Станом на сьогодні ситуація залишається актуальною.



Звертаюсь також і до прокуратури Волинської області щодо роз’яснення у правовому полі щодо законності встановлення огорожі колючим дротом «Єгоза» на прикордонних територіях, де пересувається мирне цивільне населення, адже знаю, що закон передбачає, що до сільськогосподарських земель, до пасовищ, місць риболовлі має бути вільний доступ!



Особисто мене обурює те, що в сусідній Польщі люди вільно пересуваються у прикордонній смузі, купаються у водоймах, розважаються, рибалки рибалять, зрештою люди почувають себе господарями на своїй землі, що на наших прикордонних територіях нажаль робити заборонено!



Нещодавно святкували дні Європи в Україні, то про яку Європу і добросусідство може йти мова, коли нас відгороджують від Євросоюзу колючою «Єгозою»?!", - йдеться у запиті Юрія Гупала.



Питання на своєму засіданні розглянула постійна комісія з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.



Голова комісії Валерій Курстак, взагалі вважає, що конфліктна ситуація, яка склалася у Любомльському районі, непритаманна для інших районів прикордоння Волині.



Начальник відділу юридичного забезпечення діяльності виконавчого апарату облради Сергій Хитрик пояснив, що прикордонники діють в межах Наказу МВС № 686 "Про затвердження Порядку в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб", який зареєстрований у Міністерстві

юстиції України 04 вересня 2017 р. за № 1082/30950.



Відповідно до цього документу, на цих територіях встановлений особливий режим, у прикордонній зоні можуть перебувати громадяни з перепустками.



Юрій Гупало додав, що прикордонники нарікають на те, що жителі Любомльщини займаються контрабандою.



«Через 3-5% жителів, які справді переправляють через кордон нелегально цигарки, не повинна страждати решта селян. Всі знають в селі, хто займається контрабандою. Нехай прикордонники роблять свою роботу, а не заважають людям працювати на своїх паях», - зауважив Юрій Гупало.



«А ви були в АТО?» - звернувся Юрій Гупало до начальника Луцького прикордонного загону Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковника Миколи Скарвінка.



Військовий відповів ствердно.



Тоді депутат поцікавився, чи бачив прикордонник ускладнений доступ до територій, близьких до російського кордону. Микола Скарвінко тоді наголосив, що він сам, його підлеглі і колеги, що служать на українсько-російському кордоні, всього лишень діють в умовах і межах українського законодавства.



Депутат Алла Лісова запропонувала, щоб депутатський корпус облради на сесії офіційно звернувся до центральної влади про внесення змін Наказу МВС "Про затвердження Порядку в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб".



Таку пропозицію підтримала вся комісія. Проект рішення буде розроблений і внесений на розгляд сесії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розгорівся конфлікт між жителями прикордонних сіл та працівниками Луцького прикордонного загону.Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.До депутата Волинської обласної радизвернулися жителі прикордонних сіл Любомльського району щодо вирішення цієї проблеми.«Громади сіл вже багато років поспіль не можуть знайти порозуміння з Прикордонною службою, а станом на сьогодні - конфлікт набирає серйозних обертів.Люди не розуміють, чому прикордонники не дозволяють селянам вільно пересуватись по землі, де вони народились і виросли, де ростуть їхні діти, не дозволяють вільно вести особисте селянське господарство на землях, що належать їм по праву, на основі державних актів на право власності.Неабияким обуренням стало для селян те, що прикордонники відгородили прикордонну смугу колючим дротом «Єгоза», який застосовують для загородження у виправних колоніях особливо суворого режиму, де відбувають покарання вбивці та рецидивісти.Нещодавно громади прикордонних сіл ініціювали сходи селян в клубі села Забужжя Любомльського району, де зібралось понад 150 людей за участю голів ОТГ, місцевих депутатів та представників Прикордонної служби для обговорення даного конфлікту. На жаль, порозуміння з прикордонниками селяни так і не знайшли, оскільки прикордонники наполягають на тому, що діють в межах чинного законодавства.Станом на сьогодні ситуація залишається актуальною.Звертаюсь також і до прокуратури Волинської області щодо роз’яснення у правовому полі щодо законності встановлення огорожі колючим дротом «Єгоза» на прикордонних територіях, де пересувається мирне цивільне населення, адже знаю, що закон передбачає, що до сільськогосподарських земель, до пасовищ, місць риболовлі має бути вільний доступ!Особисто мене обурює те, що в сусідній Польщі люди вільно пересуваються у прикордонній смузі, купаються у водоймах, розважаються, рибалки рибалять, зрештою люди почувають себе господарями на своїй землі, що на наших прикордонних територіях нажаль робити заборонено!Нещодавно святкували дні Європи в Україні, то про яку Європу і добросусідство може йти мова, коли нас відгороджують від Євросоюзу колючою «Єгозою»?!", - йдеться у запиті Юрія Гупала.Питання на своєму засіданні розглянула постійна комісія з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.Голова комісії, взагалі вважає, що конфліктна ситуація, яка склалася у Любомльському районі, непритаманна для інших районів прикордоння Волині.Начальник відділу юридичного забезпечення діяльності виконавчого апарату облрадипояснив, що прикордонники діють в межах Наказу МВС № 686 "Про затвердження Порядку в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб", який зареєстрований у Міністерствіюстиції України 04 вересня 2017 р. за № 1082/30950.Відповідно до цього документу, на цих територіях встановлений особливий режим, у прикордонній зоні можуть перебувати громадяни з перепустками.Юрій Гупало додав, що прикордонники нарікають на те, що жителі Любомльщини займаються контрабандою.«Через 3-5% жителів, які справді переправляють через кордон нелегально цигарки, не повинна страждати решта селян. Всі знають в селі, хто займається контрабандою. Нехай прикордонники роблять свою роботу, а не заважають людям працювати на своїх паях», - зауважив Юрій Гупало.«А ви були в АТО?» - звернувся Юрій Гупало до начальника Луцького прикордонного загону Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковникаВійськовий відповів ствердно.Тоді депутат поцікавився, чи бачив прикордонник ускладнений доступ до територій, близьких до російського кордону. Микола Скарвінко тоді наголосив, що він сам, його підлеглі і колеги, що служать на українсько-російському кордоні, всього лишень діють в умовах і межах українського законодавства.Депутатзапропонувала, щоб депутатський корпус облради на сесії офіційно звернувся до центральної влади про внесення змін Наказу МВС "Про затвердження Порядку в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб".Таку пропозицію підтримала вся комісія. Проект рішення буде розроблений і внесений на розгляд сесії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію