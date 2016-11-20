Волинянин, який п'яним покусав поліцейського, пішов під суд





7 травня поліцейські прибули на виклик дружини нетверезого мешканця Журавників на Горохівщині, аби припинити домашнє насильство, яке він вчиняв, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



Під час затримання дебошира чоловік чинив опір та вкусив вухо 21-річному сержанту поліції.



Це згідно з актом судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, що потягнули за собою тривалий розлад здоров’я.



Відтак зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю злочину та відшкодував 16 тис. грн. завданої поліцейському шкоди, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України.



Подальшу його долю вирішуватиме суд.

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