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На Волині судитимуть посадовця за розтрату більше 400 тисяч із держбюджету

На Волині судитимуть посадовця за розтрату більше 400 тисяч із держбюджету
Судитимуть екс-начальника Головного управління Держкомзему у Волинській області за розтрату понад 400 тисяч гривень із бюджетних коштів.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Слідчий відділ прокуратури Волинської області скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення колишнім начальником Головного управління Держкомзему у Волинській області та директором приватного підприємства "Геомоніторинг-Волинь" службового підроблення та розтрати державного майна у особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Посадовець, змовившись із директором ПП «Геомоніторинг-Волинь», з яким за результатами тендеру було укладено договір на проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території Рожищенського, Володимир-Волинського та Горохівського районів Волинської області, заволоділи та розтратили бюджетні кошти, призначені для оплати цих робіт.

Підприємство, яке мало виконати роботи, не володіло належним обладнанням для їх проведення та не мало відповідних фахівців, відтак фактично не провело інвентаризації земель, а документація, виготовлена ним, була непридатною для використання в роботі.

Попри це директор підприємства підписав та скріпив відтисками печатки акти прийому-передачі виконаних робіт, які містили неправдиву інформацію про те, що ПП «Геомоніторинг-Волинь» нібито ці роботи виконало.

Начальник Головного управління Держкомзему у Волинській області, знаючи, що відомості, вказані в актах, не відповідають дійсності, підписав їх та передав до бухгалтерії управління для здійснення за ними оплати.

На підставі цих завідомо підроблених документів на рахунок підприємства безпідставно перерахували кошти в загальній сумі 423 500 гривень.

Невдовзі обоє обвинувачених – і директор підприємства, і колишній начальник Головного управління Держкомзему у Волинській області – постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.

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Теги: суд, Волинь, розтрата, гроші, бюджет
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