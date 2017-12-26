На Закарпатті жінка через ревнощі сокирою вбила чоловіка
Сьогодні, 12:05
У селі Верхній Студений, що на Закарпатті, на узбіччі знайшли вбитим 32-річного чоловіка. Вбивцею виявилась 27-річна жінка.
Інцидент трапився в неділю, 10 червня, - інформує ГУНП у Закарпатській області.
До поліції надійшло повідомлення про виявлення на узбіччі дороги тіла місцевого чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група, якій пояснили, що чоловіка біля свого будинку виявила 27-річна жінка. Тіло мало явні ознаки насильницької смерті, його направили на експертизу.
Жінка, що виявила тіло, розповіла поліції, що потерпілим є її 29-річний односелець. Проте слідчі встановили, що загиблий – 32-річний житель Сколівського району Львівської області.
Спеціалісти кінологічного центру ГУНП знайшли знаряддя вбивства – сокиру. У ході слідства поліція встановила, що чоловіка на грунті ревнощів вбила 27-річна жінка, яка нібито і виявила тіло.
Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ККУ. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство у справі триває.
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Інцидент трапився в неділю, 10 червня, - інформує ГУНП у Закарпатській області.
До поліції надійшло повідомлення про виявлення на узбіччі дороги тіла місцевого чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група, якій пояснили, що чоловіка біля свого будинку виявила 27-річна жінка. Тіло мало явні ознаки насильницької смерті, його направили на експертизу.
Жінка, що виявила тіло, розповіла поліції, що потерпілим є її 29-річний односелець. Проте слідчі встановили, що загиблий – 32-річний житель Сколівського району Львівської області.
Спеціалісти кінологічного центру ГУНП знайшли знаряддя вбивства – сокиру. У ході слідства поліція встановила, що чоловіка на грунті ревнощів вбила 27-річна жінка, яка нібито і виявила тіло.
Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ККУ. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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