На Волині бус з білорусом на швидкості злетів у кювет
Сьогодні, 12:28
У селі Седлище Любешівського району бус злетів у кювет.
10 червня, о 14:30 в селі Седлище, Любешівського району сталася автопригода, - повідомили у Любешівському відділенні поліції.
53-річний білорус, керуючи «Volkswagen transporter», не вибравши безпечної швидкості для руху, не стежачи за дорожньою обстановкою та її змінами, з'їхав автомобіля із дороги в кювет.
Внаслідок цього пасажирка автомобіля травмувалася.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочли кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди.
Триває досудове розслідування.
Фото ілюстративне
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10 червня, о 14:30 в селі Седлище, Любешівського району сталася автопригода, - повідомили у Любешівському відділенні поліції.
53-річний білорус, керуючи «Volkswagen transporter», не вибравши безпечної швидкості для руху, не стежачи за дорожньою обстановкою та її змінами, з'їхав автомобіля із дороги в кювет.
Внаслідок цього пасажирка автомобіля травмувалася.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочли кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди.
Триває досудове розслідування.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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