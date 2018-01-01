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На Волині бус з білорусом на швидкості злетів у кювет

На Волині бус з білорусом на швидкості злетів у кювет
У селі Седлище Любешівського району бус злетів у кювет.

10 червня, о 14:30 в селі Седлище, Любешівського району сталася автопригода, - повідомили у Любешівському відділенні поліції.

53-річний білорус, керуючи «Volkswagen transporter», не вибравши безпечної швидкості для руху, не стежачи за дорожньою обстановкою та її змінами, з'їхав автомобіля із дороги в кювет.

Внаслідок цього пасажирка автомобіля травмувалася.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочли кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди.

Триває досудове розслідування.

Фото ілюстративне

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Теги: дтп, аварія, Седлище
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