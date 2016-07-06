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Тяжко слухати ці всі відмови, - мама онкохворого Роми Гальчика

Тяжко слухати ці всі відмови, - мама онкохворого Роми Гальчика
Онкохворому 3-річний Роман Гальчик, котрий бореться із злоякісною пухлиною головного мозку, ізраїльські лікарі більше не можуть нічого запропонувати в лікуванні.

Про це на сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя» у Facebook пише мама хлопчика Світлана.

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"За словами лікарів, після всього, що Рома пережив і все, що йому робили, більше нічого запропонувати не можна. Ні імунотерапія, ні протонна терапія, ні аутотрансплантація в даному випадку не поможе.
Тяжко слухати ці всі відмови, консультації, сил не хватає...", - пише мама хлопчика.

Тож наразі жінка просить у всіх небайдужих людей допомогти їм молитвою.

Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
Тяжко слухати ці всі відмови, - мама онкохворого Роми Гальчика

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Теги: Роман Гальчик, рак, допомога, лікування, лікарі
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