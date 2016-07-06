Тяжко слухати ці всі відмови, - мама онкохворого Роми Гальчика

Онкохворому 3-річний Роман Гальчик, котрий бореться із злоякісною пухлиною головного мозку, ізраїльські лікарі більше не можуть нічого запропонувати в лікуванні.Про це на сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя» у Facebook пише мама хлопчика"За словами лікарів, після всього, що Рома пережив і все, що йому робили, більше нічого запропонувати не можна. Ні імунотерапія, ні протонна терапія, ні аутотрансплантація в даному випадку не поможе.Тяжко слухати ці всі відмови, консультації, сил не хватає...", - пише мама хлопчика.Тож наразі жінка просить у всіх небайдужих людей допомогти їм молитвою.