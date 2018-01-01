У Володимирі не вистачає сміттєвозів





Про це розповів міський голова Петро Саганюк на брифінгу 12-го червня, - пише



Мер зазначив, що сьогодні зранку, 12 червня, зламався четвертий працюючий сміттєвоз, а тому у місті працює лише три. Також на наступній сесії 26-го червня планують виділити кошти для купівлі ще одної машини по збору сміття.



Саганюк також звернувся до жителів міста з проханням не забивати контейнери відходами після ремонту квартири, в основному це стосується “штукатурки”, яка є тяжкою і контейнер з нею є не підйомним для спецмашини.



Також мер додав, що у місті є питання щодо купівлі нових сміттєвих баків. Наразі хочуть придбати близько 50 контейнерів.



Щодо роздільного збору сміття, то міський голова наголосив про початок роботи. У місті поставлені перші контейнери, однак існує питання із зберіганням зібраного пластику та скла і його подальшою переробкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському курсує лише 4 сміттєвози із 7, а також не вистачає близько 50 контейнерів для збору сміття.Про це розповів міський голова Петро Саганюк на брифінгу 12-го червня, - пише БУГ Мер зазначив, що сьогодні зранку, 12 червня, зламався четвертий працюючий сміттєвоз, а тому у місті працює лише три. Також на наступній сесії 26-го червня планують виділити кошти для купівлі ще одної машини по збору сміття.Саганюк також звернувся до жителів міста з проханням не забивати контейнери відходами після ремонту квартири, в основному це стосується “штукатурки”, яка є тяжкою і контейнер з нею є не підйомним для спецмашини.Також мер додав, що у місті є питання щодо купівлі нових сміттєвих баків. Наразі хочуть придбати близько 50 контейнерів.Щодо роздільного збору сміття, то міський голова наголосив про початок роботи. У місті поставлені перші контейнери, однак існує питання із зберіганням зібраного пластику та скла і його подальшою переробкою.

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