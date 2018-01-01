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У Володимирі не вистачає сміттєвозів

У Володимирі не вистачає сміттєвозів
У Володимирі-Волинському курсує лише 4 сміттєвози із 7, а також не вистачає близько 50 контейнерів для збору сміття.

Про це розповів міський голова Петро Саганюк на брифінгу 12-го червня, - пише БУГ.

Мер зазначив, що сьогодні зранку, 12 червня, зламався четвертий працюючий сміттєвоз, а тому у місті працює лише три. Також на наступній сесії 26-го червня планують виділити кошти для купівлі ще одної машини по збору сміття.

Саганюк також звернувся до жителів міста з проханням не забивати контейнери відходами після ремонту квартири, в основному це стосується “штукатурки”, яка є тяжкою і контейнер з нею є не підйомним для спецмашини.

Також мер додав, що у місті є питання щодо купівлі нових сміттєвих баків. Наразі хочуть придбати близько 50 контейнерів.

Щодо роздільного збору сміття, то міський голова наголосив про початок роботи. У місті поставлені перші контейнери, однак існує питання із зберіганням зібраного пластику та скла і його подальшою переробкою.

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Теги: сміття, Володимир, проблема
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