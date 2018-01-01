Грузин, який на Волині обчищав квартири, переховується від суду
Сьогодні, 13:24
Громадянина Грузії, який на Волині проникав у домівки і обкрадав їх, розшукують через ухиляння від покарання.
Гіоргія Шубітідзе розшукують за вчинення злочину на Волині, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Розшукуваному повідомили про підозру в скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням в житло та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Чоловік переховується від суду.
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Гіоргія Шубітідзе розшукують за вчинення злочину на Волині, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Розшукуваному повідомили про підозру в скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням в житло та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Чоловік переховується від суду.
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Коментарі 1
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