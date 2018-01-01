Грузин, який на Волині обчищав квартири, переховується від суду

Громадянина Грузії, який на Волині проникав у домівки і обкрадав їх, розшукують через ухиляння від покарання.розшукують за вчинення злочину на Волині, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Розшукуваному повідомили про підозру в скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням в житло та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Чоловік переховується від суду.