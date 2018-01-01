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Грузин, який на Волині обчищав квартири, переховується від суду

Грузин, який на Волині обчищав квартири, переховується від суду
Громадянина Грузії, який на Волині проникав у домівки і обкрадав їх, розшукують через ухиляння від покарання.

Гіоргія Шубітідзе розшукують за вчинення злочину на Волині, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Розшукуваному повідомили про підозру в скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням в житло та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловік переховується від суду.

Грузин, який на Волині обчищав квартири, переховується від суду

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Теги: розшук, кримінал, крадіжка
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