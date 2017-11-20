У Херсоні «швидка» на смерть збила жінку на переході

В Херсоні машина швидкої допомоги на смерть збила жінку на пішохідному переході.Про це повідомляється на сайті поліції в Херсонській області.Зазначається, що жінка на зелене світло переходила дорогу. В цей час з увімкненим проблисковим маячком та звуковою сигналізацією перехрестя на червоне світло проїжджав автомобіль швидкої допомоги, який терміново доставляв у лікарню хвору дитину. Водій транспортного засобу скоїв наїзд на пішохода, в результаті чого жінка від отриманих травм загинула на місці події.Попередня правова кваліфікація пригоди – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (2 ст. 286 Кримінального кодексу України).