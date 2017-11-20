вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Херсоні «швидка» на смерть збила жінку на переході

У Херсоні «швидка» на смерть збила жінку на переході
В Херсоні машина швидкої допомоги на смерть збила жінку на пішохідному переході.

Про це повідомляється на сайті поліції в Херсонській області.

Зазначається, що жінка на зелене світло переходила дорогу. В цей час з увімкненим проблисковим маячком та звуковою сигналізацією перехрестя на червоне світло проїжджав автомобіль швидкої допомоги, який терміново доставляв у лікарню хвору дитину. Водій транспортного засобу скоїв наїзд на пішохода, в результаті чого жінка від отриманих травм загинула на місці події.

Попередня правова кваліфікація пригоди – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: швидка допомога, смерть, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
і хто винний
Відповісти
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Херсоні «швидка» на смерть збила жінку на переході
Сьогодні, 14:10
У Володимирі-Волинському чоловік обікрав власну матір
Сьогодні, 14:00
Грузин, який на Волині обчищав квартири, переховується від суду
Сьогодні, 13:24
Як у давнину волиняни кликали своїх найрідніших
Сьогодні, 13:10
У Володимирі не вистачає сміттєвозів
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
На Запоріжжі авто влетіло у озеро: загинула жінка На Запоріжжі авто влетіло у озеро: загинула жінка
29 квітень, 17:07
У лісі знайшли мертвою зниклу волинянку У лісі знайшли мертвою зниклу волинянку
12 квітень, 15:48
Трагічне 8 Березня: двоє чоловіків до смерті побили жінку Трагічне 8 Березня: двоє чоловіків до смерті побили жінку
09 березень, 13:50
У Луцьку на зупинці знайшли тіло жінки У Луцьку на зупинці знайшли тіло жінки
20 листопад, 2017, 10:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
Сьогодні, 11:36
 1
У Херсоні «швидка» на смерть збила жінку на переході
Сьогодні, 14:10
 0
У Володимирі-Волинському чоловік обікрав власну матір
Сьогодні, 14:00
 0
Грузин, який на Волині обчищав квартири, переховується від суду
Сьогодні, 13:24
 0
Як у давнину волиняни кликали своїх найрідніших
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8