Мешканці Торчина скаржаться на сморід. ВІДЕО





Зокрема, неприємний запах чують у Торчині та Буянах, - інформує



Одні люди впевнені, що виливає смердючі нечистоти місцевий ковбасний цех, інші переконують, що забруднюють річку самі ж мешканці.



Проте, офіційні скарги від мешканців не надходили, – запевняє голова ОТГ Юрій Кревський. Він каже, що про проблему знає, але чи то річка сама собою виділяє такий запах, чи ж люди у неї щось виливають – сказати не може. Походження нечистот уже взялися досліджувати. Так, Юрій Кревський дав доручення екологічній службі, яка має з’ясувати чиє це втручання: природи чи все-таки людини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Торчинської ОТГ скаржаться на нечистоти, які виливають у місцеву річку Серну.Зокрема, неприємний запах чують у Торчині та Буянах, - інформує 12 канал Одні люди впевнені, що виливає смердючі нечистоти місцевий ковбасний цех, інші переконують, що забруднюють річку самі ж мешканці.Проте, офіційні скарги від мешканців не надходили, – запевняє голова ОТГ. Він каже, що про проблему знає, але чи то річка сама собою виділяє такий запах, чи ж люди у неї щось виливають – сказати не може. Походження нечистот уже взялися досліджувати. Так, Юрій Кревський дав доручення екологічній службі, яка має з’ясувати чиє це втручання: природи чи все-таки людини.

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