Мешканці Торчина скаржаться на сморід. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
Мешканці Торчинської ОТГ скаржаться на нечистоти, які виливають у місцеву річку Серну.
Зокрема, неприємний запах чують у Торчині та Буянах, - інформує 12 канал.
Одні люди впевнені, що виливає смердючі нечистоти місцевий ковбасний цех, інші переконують, що забруднюють річку самі ж мешканці.
Проте, офіційні скарги від мешканців не надходили, – запевняє голова ОТГ Юрій Кревський. Він каже, що про проблему знає, але чи то річка сама собою виділяє такий запах, чи ж люди у неї щось виливають – сказати не може. Походження нечистот уже взялися досліджувати. Так, Юрій Кревський дав доручення екологічній службі, яка має з’ясувати чиє це втручання: природи чи все-таки людини.
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Зокрема, неприємний запах чують у Торчині та Буянах, - інформує 12 канал.
Одні люди впевнені, що виливає смердючі нечистоти місцевий ковбасний цех, інші переконують, що забруднюють річку самі ж мешканці.
Проте, офіційні скарги від мешканців не надходили, – запевняє голова ОТГ Юрій Кревський. Він каже, що про проблему знає, але чи то річка сама собою виділяє такий запах, чи ж люди у неї щось виливають – сказати не може. Походження нечистот уже взялися досліджувати. Так, Юрій Кревський дав доручення екологічній службі, яка має з’ясувати чиє це втручання: природи чи все-таки людини.
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