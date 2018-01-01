У луцькому РАЦСі можуть добудувати п’ятий поверх

У Луцьку вирішили перерозподілити гроші, передбачені на купівлю швейцарських тролейбусів, аби розробити проект реконструкції РАЦСу.Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час позачергового засідання виконкому міськради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що кошти в сумі 1 мільйон 497 тисяч підуть на розроблення проектної документації реконструкції приміщення РАЦСу під філію Центру надання адміністративних послуг. Спочатку з цих грошей проектанту потрібно виділити 30 %.«У місті зараз проводиться робота з реконструкції приміщення РАЦСу. Там має бути філія ЦНАПу та центр надання соцпослуг. Для цього потрібні величезні кошти, які плануємо отримати з держбюджету. Перед цим треба розробити проект реконструкції», - зауважила Лілія Єлова.Директор ЦНАПуподілилася, що до РАЦСу планують добудувати п’ятий поверх.«РАЦС знаходиться у такому стані, що протікає покрівля, його потрібно ремонтувати. Там буде ще й центр соцпослуг. Також там можуть видавати посвідчення водія та реєструвати авто», - додала вона.