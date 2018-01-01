У луцькому РАЦСі можуть добудувати п’ятий поверх
Сьогодні, 15:19
У Луцьку вирішили перерозподілити гроші, передбачені на купівлю швейцарських тролейбусів, аби розробити проект реконструкції РАЦСу.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час позачергового засідання виконкому міськради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що кошти в сумі 1 мільйон 497 тисяч підуть на розроблення проектної документації реконструкції приміщення РАЦСу під філію Центру надання адміністративних послуг. Спочатку з цих грошей проектанту потрібно виділити 30 %.
«У місті зараз проводиться робота з реконструкції приміщення РАЦСу. Там має бути філія ЦНАПу та центр надання соцпослуг. Для цього потрібні величезні кошти, які плануємо отримати з держбюджету. Перед цим треба розробити проект реконструкції», - зауважила Лілія Єлова.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як поділилася, що до РАЦСу планують добудувати п’ятий поверх.
«РАЦС знаходиться у такому стані, що протікає покрівля, його потрібно ремонтувати. Там буде ще й центр соцпослуг. Також там можуть видавати посвідчення водія та реєструвати авто», - додала вона.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час позачергового засідання виконкому міськради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що кошти в сумі 1 мільйон 497 тисяч підуть на розроблення проектної документації реконструкції приміщення РАЦСу під філію Центру надання адміністративних послуг. Спочатку з цих грошей проектанту потрібно виділити 30 %.
«У місті зараз проводиться робота з реконструкції приміщення РАЦСу. Там має бути філія ЦНАПу та центр надання соцпослуг. Для цього потрібні величезні кошти, які плануємо отримати з держбюджету. Перед цим треба розробити проект реконструкції», - зауважила Лілія Єлова.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як поділилася, що до РАЦСу планують добудувати п’ятий поверх.
«РАЦС знаходиться у такому стані, що протікає покрівля, його потрібно ремонтувати. Там буде ще й центр соцпослуг. Також там можуть видавати посвідчення водія та реєструвати авто», - додала вона.
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