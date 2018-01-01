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Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання

Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Безхатченком Іваном Стасюком, який жив під сходами магазину на проспекті Соборності у Луцьку, опікуватимуться горохівські соцпрацівники.

Про це розповіла директор департаменту соціальної політики Луцька Вікторія Майборода, - інформує Суспільне Волині.

«Дана особа є інвалідом ІІ групи. Він отримує отримував пенсію «по інвалідності», але отримувати пенсію він доручив знайомій жінці. Тобто, гроші до нього не доходили. Зараз він доставлений до територіального відділення, питання пенсії вирішене, питання проживання однозначно вирішене», – розповіла посадовець.

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Вікторія Майборода пояснила, що безхатьком опікуватимуться горохівські соцпрацівники, бо сам чоловік із Горохова і його родина проживає там.


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Теги: Луцьк, безхатько
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