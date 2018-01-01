Більше 200 тисяч волинян підписали декларації з сімейними лікарями
Сьогодні, 15:51
На Волині понад 200 тисяч волинян уклали декларації з сімейними лікарями.
Про це повідомили у прес-службі відділу інформаційної політики Волинської ОДА.
12 червня 2018 року, відбулася нарада голови ОДА Олександра Савченка з головами райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад щодо розгляду та обговорення питань розвитку сільської медицини.
«Ми разом працюємо на державу і на кожного українця зокрема. Працюємо на результат. Тому так важливо налагодити тісну та продуктивну співпрацю, – наголосив Олександр Савченко.
Як зазначив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Ващенюк, у всьому світі більше 75 % звернень до лікаря розпочинаються та закінчуються на первинній ланці.
Він додав, що на ініціативу Президента щодо субвенцій з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у Волинській області виділили майже 190 мільйонів гривень.
До слова, кошти розподілені відповідно до кількості проживаючого сільського населення. Що ж стосується розподілу субвенції на розвиток сільської медицини, то вона виглядає наступним чином:
- 73,5 млн грн – забезпечення медичним транспортом;
- 72,8 млн грн – будівництво, реконструкція та ремонт;
- 32,9 млн грн – матеріально-технічне забезпечення;
- 10 млн грн – придбання та реконструкція службового житла для медичних працівників;
- 191 тис. грн – забезпечення доступом до Інтернету.
«В результаті на теренах області буде 182 амбулаторії, тобто на 42 більше, ніж є на сьогодні, де будуть надавати допомогу в сільській місцевості.
В нашій мережі є таке поняття, як пункти здоров’я (132), куди мінімум двічі на тиждень приїжджатиме лікар та прийматиме пацієнтів. Але це не означає, що ми закриємо 600 ФАПів, – повідомив Ігор Ващенюк.
Нагадаємо, що 5 квітня 2018 року в Міністерстві охорони здоров’я України відбувся успішний захист проекту спроможної мережі надання первинної медичної допомоги в області. Відтак, із запланованих 42 нових амбулаторій, 32 будуть відкриті за рахунок коштів Світового банку.
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Наразі триває кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Зокрема, на Волині вже більше 207 тис. чоловік або 20% населення області обрали свого сімейного лікаря. Цей процес триватиме до кінця року. Адже з початку 2019 року коштів медичної субвенції не буде, а все фінансування йтиме через Національну службу здоров’я України. Тому так важливо укласти не менше 70% декларацій для стабільного функціонування медзакладів.
«Машина вже їде. Реформа вже в роботі. І ми або їдемо, підписуємо декларації з сімейними лікарями, або залишаємося на обочині і залишаємо наших лікарів без заробітної плати. Адже якщо 70% населення області не підпише декларацій, то держава коштів не дасть – будемо шукати їх на місцях», - підсумував Олександр Савченко.
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Про це повідомили у прес-службі відділу інформаційної політики Волинської ОДА.
12 червня 2018 року, відбулася нарада голови ОДА Олександра Савченка з головами райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад щодо розгляду та обговорення питань розвитку сільської медицини.
«Ми разом працюємо на державу і на кожного українця зокрема. Працюємо на результат. Тому так важливо налагодити тісну та продуктивну співпрацю, – наголосив Олександр Савченко.
Як зазначив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Ващенюк, у всьому світі більше 75 % звернень до лікаря розпочинаються та закінчуються на первинній ланці.
Він додав, що на ініціативу Президента щодо субвенцій з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у Волинській області виділили майже 190 мільйонів гривень.
До слова, кошти розподілені відповідно до кількості проживаючого сільського населення. Що ж стосується розподілу субвенції на розвиток сільської медицини, то вона виглядає наступним чином:
- 73,5 млн грн – забезпечення медичним транспортом;
- 72,8 млн грн – будівництво, реконструкція та ремонт;
- 32,9 млн грн – матеріально-технічне забезпечення;
- 10 млн грн – придбання та реконструкція службового житла для медичних працівників;
- 191 тис. грн – забезпечення доступом до Інтернету.
«В результаті на теренах області буде 182 амбулаторії, тобто на 42 більше, ніж є на сьогодні, де будуть надавати допомогу в сільській місцевості.
В нашій мережі є таке поняття, як пункти здоров’я (132), куди мінімум двічі на тиждень приїжджатиме лікар та прийматиме пацієнтів. Але це не означає, що ми закриємо 600 ФАПів, – повідомив Ігор Ващенюк.
Нагадаємо, що 5 квітня 2018 року в Міністерстві охорони здоров’я України відбувся успішний захист проекту спроможної мережі надання первинної медичної допомоги в області. Відтак, із запланованих 42 нових амбулаторій, 32 будуть відкриті за рахунок коштів Світового банку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинь знову боротиметься за кошти Світового банку для медицини
Наразі триває кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Зокрема, на Волині вже більше 207 тис. чоловік або 20% населення області обрали свого сімейного лікаря. Цей процес триватиме до кінця року. Адже з початку 2019 року коштів медичної субвенції не буде, а все фінансування йтиме через Національну службу здоров’я України. Тому так важливо укласти не менше 70% декларацій для стабільного функціонування медзакладів.
«Машина вже їде. Реформа вже в роботі. І ми або їдемо, підписуємо декларації з сімейними лікарями, або залишаємося на обочині і залишаємо наших лікарів без заробітної плати. Адже якщо 70% населення області не підпише декларацій, то держава коштів не дасть – будемо шукати їх на місцях», - підсумував Олександр Савченко.
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