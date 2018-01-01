Більше 200 тисяч волинян підписали декларації з сімейними лікарями

На Волині понад 200 тисяч волинян уклали декларації з сімейними лікарями.Про це повідомили у прес-службі відділу інформаційної політики Волинської ОДА.12 червня 2018 року, відбулася нарада голови ОДАз головами райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад щодо розгляду та обговорення питань розвитку сільської медицини.«Ми разом працюємо на державу і на кожного українця зокрема. Працюємо на результат. Тому так важливо налагодити тісну та продуктивну співпрацю, – наголосив Олександр Савченко.Як зазначив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації, у всьому світі більше 75 % звернень до лікаря розпочинаються та закінчуються на первинній ланці.Він додав, що на ініціативу Президента щодо субвенцій з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у Волинській області виділили майже 190 мільйонів гривень.До слова, кошти розподілені відповідно до кількості проживаючого сільського населення. Що ж стосується розподілу субвенції на розвиток сільської медицини, то вона виглядає наступним чином:- 73,5 млн грн – забезпечення медичним транспортом;- 72,8 млн грн – будівництво, реконструкція та ремонт;- 32,9 млн грн – матеріально-технічне забезпечення;- 10 млн грн – придбання та реконструкція службового житла для медичних працівників;- 191 тис. грн – забезпечення доступом до Інтернету.«В результаті на теренах області буде 182 амбулаторії, тобто на 42 більше, ніж є на сьогодні, де будуть надавати допомогу в сільській місцевості.В нашій мережі є таке поняття, як пункти здоров’я (132), куди мінімум двічі на тиждень приїжджатиме лікар та прийматиме пацієнтів. Але це не означає, що ми закриємо 600 ФАПів, – повідомив Ігор Ващенюк.Нагадаємо, що 5 квітня 2018 року в Міністерстві охорони здоров’я України відбувся успішний захист проекту спроможної мережі надання первинної медичної допомоги в області. Відтак, із запланованих 42 нових амбулаторій, 32 будуть відкриті за рахунок коштів Світового банку.Наразі триває кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Зокрема, на Волині вже більше 207 тис. чоловік або 20% населення області обрали свого сімейного лікаря. Цей процес триватиме до кінця року. Адже з початку 2019 року коштів медичної субвенції не буде, а все фінансування йтиме через Національну службу здоров’я України. Тому так важливо укласти не менше 70% декларацій для стабільного функціонування медзакладів.«Машина вже їде. Реформа вже в роботі. І ми або їдемо, підписуємо декларації з сімейними лікарями, або залишаємося на обочині і залишаємо наших лікарів без заробітної плати. Адже якщо 70% населення області не підпише декларацій, то держава коштів не дасть – будемо шукати їх на місцях», - підсумував Олександр Савченко.