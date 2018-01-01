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У луцькому «Промені» - нова кіноакція*

У луцькому «Промені» - нова кіноакція*
У кінотеатрі Multiplex, що знаходиться у Розважальному центрі «Промінь» запустили нову акцію «Супер середа».

Усі фільми всього за 35 гривень до 18:00, та за 50 гривень після 18:00.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

У луцькому «Промені» - нова кіноакція*

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Теги: РЦ «Промінь»
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