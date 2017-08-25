У Луцьку не вщухає ажіотаж навколо виготовлення закордонних паспортів
Сьогодні, 16:03
У Луцьку не зменшуються черги за закордонними паспортами.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор ЦНАПу Лариса Карп’як.
За словами Лариси Карп’як, у середньому на день роздають близько 120 талонів для виготовлення закордонних біометричних паспортів.
Окрім того, є попередній запис – 30 місць – на виготовлення українських паспортів.
«У ЦНАПі щодня приймаємо 150 людей на прийом документів для оформлення паспортів і ще стільки ж – на видачу», - розповіла вона.
Лариса Карп’як додала, що у перспективі в ЦНАПі планують запровадити електронну чергу для отримання закордонного паспорту.
До слова, нині така можливість є лише у Державній міграційній службі.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор ЦНАПу Лариса Карп’як.
За словами Лариси Карп’як, у середньому на день роздають близько 120 талонів для виготовлення закордонних біометричних паспортів.
Окрім того, є попередній запис – 30 місць – на виготовлення українських паспортів.
«У ЦНАПі щодня приймаємо 150 людей на прийом документів для оформлення паспортів і ще стільки ж – на видачу», - розповіла вона.
Лариса Карп’як додала, що у перспективі в ЦНАПі планують запровадити електронну чергу для отримання закордонного паспорту.
До слова, нині така можливість є лише у Державній міграційній службі.
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