Справа «воютинських розбійників»: затримані причетні до низки інших злочинів





Нагадаємо, у ніч на 21 березня,



Під час досудового слідства встановлено причетність цих осіб до скоєння також інших злочинів на території Волинської області. Зокрема, вчинення розбійних нападів у Володимир-Волинському районі та місті Горохів.



«Після оголошення обґрунтованої підозри в скоєному злочині слідчі звернулися із клопотанням про обрання одному із фігурантів справи міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном на 2 місяці», - зазначив Андрій Литвин, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області.



Досудове слідство триває під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочинів та доведена причетність фігурантів до скоєння розбійних нападів, аби правопорушники понесли покарання згідно із чинним законодавством.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські встановили причетність, затриманих у березні під час скоєння розбійного нападу в селі Воютин Луцького району зловмисників, до вчинення інших злочинів на території області.Нагадаємо, у ніч на 21 березня, зловмисники в масках проникли в будинок місцевої жительки й напали на неї. Поліцейські протягом двох годин затримали шістьох правопорушників, усі вони жителі сусідньої Львівської області. Судом щодо п’яти з них обрану міру запобіжного заходу – тримання під вартою, - інформує ГУНП у Волинській області.Під час досудового слідства встановлено причетність цих осіб до скоєння також інших злочинів на території Волинської області. Зокрема, вчинення розбійних нападів у Володимир-Волинському районі та місті Горохів.«Після оголошення обґрунтованої підозри в скоєному злочині слідчі звернулися із клопотанням про обрання одному із фігурантів справи міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном на 2 місяці», - зазначив Андрій Литвин, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області.Досудове слідство триває під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочинів та доведена причетність фігурантів до скоєння розбійних нападів, аби правопорушники понесли покарання згідно із чинним законодавством.

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