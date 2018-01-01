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Справа «воютинських розбійників»: затримані причетні до низки інших злочинів

Справа «воютинських розбійників»: затримані причетні до низки інших злочинів
Поліцейські встановили причетність, затриманих у березні під час скоєння розбійного нападу в селі Воютин Луцького району зловмисників, до вчинення інших злочинів на території області.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня, зловмисники в масках проникли в будинок місцевої жительки й напали на неї. Поліцейські протягом двох годин затримали шістьох правопорушників, усі вони жителі сусідньої Львівської області. Судом щодо п’яти з них обрану міру запобіжного заходу – тримання під вартою, - інформує ГУНП у Волинській області.

Під час досудового слідства встановлено причетність цих осіб до скоєння також інших злочинів на території Волинської області. Зокрема, вчинення розбійних нападів у Володимир-Волинському районі та місті Горохів.

«Після оголошення обґрунтованої підозри в скоєному злочині слідчі звернулися із клопотанням про обрання одному із фігурантів справи міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном на 2 місяці», - зазначив Андрій Литвин, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області.

Досудове слідство триває під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочинів та доведена причетність фігурантів до скоєння розбійних нападів, аби правопорушники понесли покарання згідно із чинним законодавством.

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Теги: розбій, Воютин, злочинці
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