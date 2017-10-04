У селищі на Волині чоловік вкрав дев'ять «акумуляторів»





Про це повідомили у



Сума завданої шкоди — 20 тисяч гривень.



Зловмисник викрав дев’ять акумуляторних батарей із гаража 48-річного жителя селища. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу крадія. Ним виявився 24-річний мешканець села Туличів Турійського району.



За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає штрафом від 850 грн. до 1,7 тис. грн.. або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Турійськ чоловік викрав з гаража місцевого жителя дев'ять акумуляторних батарей.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Сума завданої шкоди — 20 тисяч гривень.Зловмисник викрав дев’ять акумуляторних батарей із гаража 48-річного жителя селища. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу крадія. Ним виявився 24-річний мешканець села Туличів Турійського району.За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає штрафом від 850 грн. до 1,7 тис. грн.. або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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